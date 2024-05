Als Fan bei Fußball-Pokalfinale: Darts-Star brutal verprügelt

Der belgische Darts-Star Kim Huybrechts wollte am Donnerstag nur das Pokalfinale von seinem Lieblingsfußballvereins Union St. Gillioise gegen Royal Antwerpen angucken. Doch den 1:0-Sieg seines Teams konnte er gar nicht richtig feiern, denn Huybrechts wurde brutal angegriffen und verprügelt!

Im Gespräch mit der belgischen Zeitung „Het Laatste Nieuws“ erklärte er: „Ich wurde an der rechten Seite von einem Motorradhelm getroffen.“

Huybrechts und sein Kumpel Kevin Belmans waren nach dem Spiel auf dem Weg zum Shuttlebus. Dort sei erst Belmans von Jugendlichen mit einem Motorradhelm attackiert worden sein. Huybrechts versuchte vergeblich zu fliehen. Der 38-Jährige fügte hinzu: „Dann wurde ich auf den Boden geworfen und sie fingen an, auf meinen Kopf, mein Kinn und mein Schlüsselbein zu treten.“

Huybrecht: „Das ist sinnlose Gewalt“

„Ich war wehrlos und spürte ziemlich schnell, dass etwas nicht stimmte“, schilderte der Darts-Star. Nach zwei Minuten sei der Angriff vorbei gewesen und die Gruppe war schnell verschwunden. „Vielleicht dachten sie, ich hätte etwas gegen sie geschrien? Es war auch keine Polizei in dem kleinen Park, was ich seltsam fand“, rätselte Huybrechts.

Grund für den Angriff soll eine Auseinandersetzung zwischen zwei Fangruppen gewesen sein. Der Angriff kam aber aus dem Nichts. Er betonte: „Von meiner Seite aus gab es überhaupt keinen Auslöser. Das ist also sinnlose Gewalt.“ Er sei zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. „Ich glaube nicht, dass sie es auf mich abgesehen hatten. So etwas macht einen wütend.“

Huybrechts brach sich bei dem Angriff das Schlüsselbein doppelt – und das auch noch auf der Seite seines Wurfarms. Am Freitag wurde er bereits operiert. Er zeigte sich aber optimistisch, so schnell wie möglich wieder Darts spielen zu können: „Die Prognose lautet sechs Wochen, aber ich möchte schon nach vier Wochen wieder fit sein. Dann sind da noch die Qualifikationen für das Turnier in Antwerpen. Da wäre ich gerne dabei.“