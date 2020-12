Crash bei Formel 1 in Bahrain: 30 Sekunden in den Flammen: Franzose erlebt die Hölle

Schrecksekunden beim Großen Preis von Bahrain! Kurz nach dem Start des Formel-1-Rennens flog Haas-Pilot Romain Grosjean in die Leitplanke ab. Sein Auto ging sofort in Flammen auf.



Die gute Nachricht: Der Franzose konnte sich nach dem Crash selbstständig aus dem Flammen-Inferno befreien. Er musste aber von einem Streckenposten gestützt werden, als er zum Krankenwagen begleitet wurde.

Kurz nach dem Start beim Großen Preis von Bahrain. Der Renner von Romain Grosjean kracht in die Absperrung und geht in Flammen auf. Sky Foto:

Laut Mitteilung des Teams erlitt er leichte Verbrennungen an Händen und Knöcheln, ansonsten sei er „in Ordnung“. Grosjean, der in dieser Saison nur zwei WM-Punkte holte, muss sein Cockpit bei Haas am Ende der Saison räumen.

Schwerer Unfall mit Feuer-Inferno: Romain Grosjean crasht bei der Formel 1 in Bahrain

Was war passiert? Kurz nach dem Start hatte es im hinteren Feld gleich mehrere Kollisionen gegeben. Der 34-jährige Grosjean wurde beim Spurwechsel von Daniil Kvyat (26) touchiert, verlor die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in die Leitplanke gekracht. Dabei zerriss das Auto in zwei teile und ging in Flammen auf.



Romain Grosjean schafft es, sich rechtzeitig aus dem brennenden Auto zu befreien, ein Streckenposten (l.) hilft ihm. Sky Foto:

Zum Glück für Grosjean hielt das Monocoque den Kräften stand. Er löste seinen Gurt und kletterte aus dem Auto. Aber: Der Franzose war bei seinem Unfall fast 30 Sekunden im Feuer. Das ist eine verdammt lange Zeit. Zudem hat Grosjean wohl beim Unfall einen Schuh verloren. Ex-F1-Pilot Alexander Wurz erklärt im „ORF“: „Er steigt aus ohne Schuh, das heißt beim Aufprall dürften seine Füße durch die Pedalbox durchgedrungen sein, zwischen die Pedale durch.“

Aus diesem Cockpit entkam Romain Grosjean nach dem Crash in Bahrain, viel blieb nach dem Feuer nicht davon übrig. imago images/Motorsport Images Foto:

In Sakhir findet das 16. Rennen auf dem „Bahrain International Circuit“ statt. Nach drei deutschen Erfolgen in Serie (Nico Rosberg, zweimal Sebastian Vettel) triumphierte im vergangenen Jahr der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton.