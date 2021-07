Corona-Fälle bei Tennis-Tour: Zverev entschuldigt sich – Rittner attackiert Djokovic

Was für ein (völlig vermeidbares) Debakel! Zwei Tennis-Stars wurden bei der von Novak Djokovic organisierten Adria-Tour positiv auf das Coronaviurs getesetet. Der deutsche Topstar Alexander Zverev hat sich für seinen Auftritte in Serbien und Kroatien entschuldigt. Es hagelt Kritik.

Wie Zverev auf Instagram mitteilte, seien er und sein Team alle negativ auf das Virus getestet worden. Nun wolle er sich an die Vorschriften halten und in Quarantäne gehen.

Sowohl in Serbien als auch in Kroatien hatte die von Novak Djokovic veranstaltete Adria-Tour viele Fans angelockt. Dass sich offensichtlich wenige der Teilnehmer an die Hygienevorschriften hielten, hat nun Konsequenzen. Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrov und der Kroate Borna Coric wurden positiv getestet.

Zverev bereut Teilnahme an der Adria Tour

Das scheint auch bei Zverev zu einem Umdenken geführt zu haben. Über die Sozialen Medien entschuldigte er sich für sein Verhalten. „Ich entschuldige mich zutiefst bei jedem, den ich potenziell in Gefahr gebracht habe, dadurch dass ich diese Tour gespielt habe“, ließ er verlauten.

Allen Infizierten wünsche er eine schnelle Genesung. Während Zverev also Reue zeigt, ist bei der deutschen Damentennis-Chefin Barbara Rittner eher Wut die dominierende Emotion: „Das ist für die gesamte Tennis-Familie eine absolute Katastrophe“, sagte Rittner dem Kölner „Stadt-Anzeiger“.

Rittner: Djokovic hat dem Tennis „einen Bärendienst erwiesen“

Zudem warf sie dem Weltranglistenersten und Veranstalter der Tour Novak Djokovic vor, dem Tennis „einen Bärendienst erwiesen“ zu haben. „Die ganze Welt hält Abstand und trägt Masken. Und an der Adria saß man Schulter an Schulter ohne Masken, hat nachts gefeiert und sich oberkörperfrei in den Armen gelegen“, sagte Rittner.

Damit spielt die 47-Jährige unteranderem auf Bilder von der Afterparty an, die sowohl Djokovic als auch Zverev zeigen. „Da verstehe ich nicht, in welcher Welt die leben – offenbar in ihrer eigenen Blase. Einigen ist ihr Erfolg wohl zu Kopf gestiegen“, wütete Rittner weiter.

Dirk Hordorff: „Katastrophales Bild!”

Auch Djokovic könne sich ihrer Meinung nach nicht dahinter verstecken, dass man sich an die vorgegebenen Regularien gehalten habe. „Denn offensichtlich gab es da keine richtigen Regularien“, sagte die langjährige Fed-Cup-Teamchefin und Bundestrainerin.

Von einem „katastrophalen Bild“ der Adria-Tour sprach Tennisfunktionär Dirk Hordorff. Er wirft dem Weltranglisten ersten Djokovic vor, seine Vorbildfunktion während der umstrittenen Adria-Tour vernachlässigt zu haben. „Wie soll ich einem Jugendlichen erklären, dass er Abstand halten und sich die Hände waschen soll, wenn Djokovic Ringelpiez mit Anfassen spielt?“, sagte Hordorff.

