Rittner über Petkovic-Rücktritt: „Ein Vorbild für die jüngere Generation“

Bundestrainerin Barbara Rittner hat mit großem Bedauern auf die Rücktritts-Ankündigung von Tennisspielerin Andrea Petkovic reagiert. „Das Karriereende von Andrea Petkovic ist ein großer Verlust für das deutsche Tennis“, sagte Rittner.

Mit ihrem „besonderen Charakter“ und dem „unbändigen Willen, sich immer weiterzuentwickeln“, sei die 34-Jährige „ein Vorbild für die jüngere Generation“.

Bundestrainerin Rittner bedauert Petkovic-Rücktritt

Petkovic hatte kurz vor ihrem Auftaktmatch am Dienstag gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) in der ARD-„Sportschau” angekündigt, dass die US Open generell ihr „letztes Turnier” seien. „Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist“, sagte die siebenmalige WTA-Turniersiegerin: „Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss.“

Rittner hofft, dass die langjährige Fed-Cup-Spielerin, die sich in den vergangenen Jahren unter anderem auch als Sportmoderatorin, Autorin und Kolumnistin ausprobiert hat, der Sportart nicht gänzlich den Rücken kehrt. „Ich hoffe, Andrea bleibt uns im Tennis der Zukunft – auf welche Art auch immer – erhalten“, sagte die frühere Profispielerin. (dpa/pw)