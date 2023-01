Seitdem der Saarländer Gabriel Clemens Anfang Januar ins WM-Halbfinale einzog, ist Darts in aller Munde. Auch in Hamburg boomt das professionelle Pfeilewerfen. Die MOPO besuchte die Darter des SC Eilbek, die im Sommer in die Bundesliga aufgestiegen sind – und jetzt sogar einen Aufnahmestopp verhängen mussten, damit es vor der Scheibe nicht zu viel Gedränge gibt.