GOAT sei Dank, werden einige Football-Fans sagen. Die meisten Verehrer dieses Sports aber werden einfach nur ihren Hut vor seiner unvergleichlichen Laufbahn ziehen: NFL-Superstar Tom Brady (44) hat jetzt offiziell seine Karriereende verkündet! Der „Greatest Of All Time“, der Größte aller Zeiten seines Sports, hört nach 22 Jahren und sieben Super-Bowl-Siegen auf.

„Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen“, teilte Brady am Dienstag über seine Social-Media-Kanäle mit. „Dies ist schwierig zu schreiben, aber: Ich werde diese Hingabe zum Sport nicht mehr leisten.“

Damit trat das ein, was am 30. Januar bereits ESPN vermeldet und für große Verwirrung gesorgt hatte. Interessant: In seinem langen Instagram-Beitrag dankt Brady ganz vielen Leuten – aber er erwähnt mit keinem Wort die New England Patriots, bei denen er zur Legende wurde!

Sein Ex-Klub gratulierte und dankte ihm aber brav. Besitzer Robert Kraft gab auch eine offizielle Stellungnahme samt Lobeshymne für seinen Ex-Liebling ab. Dafür bedankte sich Brady wiederum später immerhin in einem Instagram-Story-Post.

Tom Brady: Kein Wort über die New England Patriots

Brady, der 2000 beim Draft erst in der sechsten Runde als Nummer 199 ausgewählt worden war, hatte 2020 nach 20 Jahren und einer Titel-Dynastie (sechs Titel) die Patriots verlassen, was nicht ganz freiwillig geschah. Der Quarterback soll damals vor allem vom Verhalten von Star-Trainer Bill Belichick enttäuscht gewesen sein.

It was quite the ride.



Thank you and congratulations, @TomBrady. pic.twitter.com/0gPwUROEkz — New England Patriots (@Patriots) February 1, 2022

Er setzte seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Tampa Bay Buccaneers und seinem alten Weggefährten Rob Gronkowski noch einen Super Bowl gewann. Die Patriots verpassten im Jahr eins nach Brady die Playoffs und schieden in der aktuellen Saison bereis in Runde eins aus.

Die Bucs scheiterten derweil im Viertelfinale nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams. Es war das letzte Football-Spiel in Bradys Laufbahn.

Tom Brady st eine Sport-Ikone der USA, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Spielmacher mit Nerven aus Stahl und dem perfekten Gefühl für den Moment.

Tom Brady ist der erfolgreichste Spieler der NFL. Er gewann im Februar 2021 zum siebten Mal den Superbowl – mit seinem neuen Team, den Tampa Bay Buccaneers.

Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt nicht notwendig gewesen. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte Brady bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Rams ermöglichte er den Buccaneers fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird.

Der fünfmalige Super-Bowl- und dreimalige NFL-MVP (wertvollster Spieler) wird sich nun ins Privatleben zurückziehen. Er ist mit dem brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen (41) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren.

Sebastian Vollmer: Tom Brady wie Jordan, Ali oder Pelé!

Der deutsche Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer hat den Quarterback-Superstar Tom Brady zum Abschied emotional gewürdigt. „Er ist ein lebenslanger Freund. Wir können uns alle glücklich schätzen, in so einer Ära des Footballs gelebt zu haben, ihn erlebt zu haben. Solche Sportler gibt es nicht alle paar Jahre.“

Der ehemalige Offensive Tackle hat mit Brady bei den Patriots zweimal den Super Bowl geholt, der Superstar schrieb später das Vorwort seines Buches. „Er gehört zu den größten Sportlern der Welt, die es jemals gegeben hat“, sagte Vollmer. „Er steht für mich in einer Reihe mit Michael Jordan, Muhammad Ali oder Pelé – auch wenn das sportartenübergreifend schwierig ist. Ich fühle mich heute gut für ihn und freue mich mit.“

