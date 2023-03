„Blutwerte sind nicht gut“: Sorgen um Ironman-Weltmeister Frodeno

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird in seinem letzten Karrierejahr weiter vom Pech verfolgt. Wie der 41-Jährige via Instagram mitteilte, muss er nach seiner Seuchensaison 2022 auch seinen geplanten Einstieg in 2023 beim 70.3 Ironman Oceanside für Samstag absagen.

„Ich konnte die letzten Tage nicht trainieren“, sagte er in einer Video-Botschaft: „Meine Blutwerte sind nicht gut. Deshalb hat mir der Doktor kein grünes Licht gegeben für das kommende Rennen.“

Ironman: Jan Frodeno will Saisondebüt auf Ibiza geben

Er könne es „gar nicht glauben“, dass er auf der Zielgeraden seiner Laufbahn erneut ausgebremst werde. „Mein Doktor hat mir gesagt, dass ich einen Virus im Blut habe, der mich sehr schlapp fühlen lässt. Es nervt, es nervt mich sehr sogar“, betonte Frodeno: „Ich muss jetzt Tee trinken und mich ausruhen, um sicherzustellen, dass ich mir die aufgebaute Form der letzten Wochen nicht komplett zerstöre.“

Sein Saisondebüt will er nun am 6. Mai bei den PTO European Open auf Ibiza geben. Im Jahr 2022 hatte Frodeno erst wegen eines Teilrisses der Achillessehne und dann wegen mehrerer Operationen an der Hüfte fast durchgehend pausieren müssen. Bei beiden Austragungen der Weltmeisterschaft konnte er deshalb nur zuschauen, seinen einzigen Saisonstart bei der Challenge Roth musste er wegen Achillessehnen-Beschwerden vorzeitig abbrechen.

Für das Jahr 2023 hat der Athlet des LAZ Saarbrücken sein Karriereende angekündigt. Sein letztes großes Ziel ist die für den 10. September in Nizza angesetzte Ironman-WM. (aw/sid)