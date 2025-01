Bittere Nachricht: Ex-HSV-Star Duvnjak verkündet Zukunfts-Entscheidung

Die zweite Heim-WM wird ein besonderes Turnier für Domagoj Duvnjak. Der 36 Jahre alte Kapitän der kroatischen Handball-Nationalmannschaft und Spieler des deutschen Rekordmeisters THW Kiel hat gegenüber dem kroatischen Sportmagazin sportnet.hr angekündigt, sein „letztes Turnier für Kroatien“ zu spielen.

„Es wird sicherlich nicht einfach für mich sein. Besonders nach dem letzten Spiel, bei dem mir klar wird, dass es das letzte Mal war, dass ich als Spieler die Nationalhymne gehört habe“, sagte Duvnjak, der schon bei der WM 2009 im eigenen Land dabei gewesen war und damals Silber gewonnen hatte: „Ich bin froh, dass mein letztes Turnier vor heimischem Publikum stattfinden wird.“

Domagoj Duvnjak spielte fünf Jahre für den HSV Handball

Duvnjak ist Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes, in der Bundesliga spielt er seit 2009, zunächst für fünf Jahre beim HSV Handball. Im Dezember verlängerte der Welthandballer von 2013 seinen Vertrag mit dem THW Kiel, mit dem er Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger wurde, bis 2026. Die WM in Kroatien, Dänemark und Norwegen beginnt am 14. Januar, das Finale in Oslo findet am 2. Februar statt. (sid/mp)