Bittere Nachricht aus der NBA: Deutscher Superstar fällt wochenlang aus

Zwangspause statt der nächsten Glanzleistungen – Franz Wagner fällt mit einer kniffligen Verletzung wochenlang aus.

Franz Wagner zieht zum Korb und schreit plötzlich auf. Der deutsche Basketball-Star fasst sich nach einem Foul mit gekrümmter Haltung an die rechte Seite, macht dann im Duell seiner Orlando Magic bei den Philadelphia 76ers aber vorerst weiter. Die schweren Folgen ahnt in dem Moment noch niemand.

Franz Wagner erzielt durchschnittlich 24,4 Punkte

Wagner, der in dieser Saison auf dem Weg zu ersten All-Star-Ehren schien und Woche für Woche beeindruckend für die Magic ablieferte, fällt lange aus. Wie sein Team aus Florida mitteilte, erlitt der Weltmeister einen Riss in der rechten Bauchmuskulatur und wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Die New York Times schrieben von einem „niederschmetternden Schlag“ – für Wagner und sein Team.

Zumal es für die Franchise in dieser Saison ein unschönes Déjà-vu ist. Ende Oktober hatte Wagners Co-Star Paolo Banchero genau die gleiche Verletzung erlitten, er fehlt dem Team von Trainer Jamahl Mosley noch immer. Umso bemerkenswerter ist das bisherige Abschneiden mit Tabellenrang drei in der Eastern Conference – an dem Franz Wagner mit 24,4 Punkten im Schnitt pro Spiel und seiner starken Defensive einen entscheidenden Anteil hat.

Orlando-Coach Mosley prophezeit All-Star-Berufung

„Was er gerade hinlegt, ist geil“, sagte zuletzt Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder von Liga-Konkurrent Brooklyn Nets über den jüngeren der beiden Wagner-Brüder. Und Orlando-Coach Mosley platzte in ein Interview von Franz Wagner, weil er vor versammelten Medienvertreten etwas loswerden wollte. „All-Star“, rief Mosley in Richtung seiner Nummer 22: „Ja, ich sagte es. Und ich hoffe, sie haben es auch gehört. All-Star!“

Doch die Hoffnungen, dass es der Orlando-Star erstmals in den elitären Kreis der besten NBA-Spieler schaffen kann, erhielten nun einen empfindlichen Dämpfer. Und die Magic, bei denen auch Moritz Wagner und in Tristan da Silva ein dritter Deutscher überzeugen, stehen im Rennen um die Playoff-Plätze vorerst vor schwierigen Aufgaben ohne ihre Stars.

„Er wird in vier Wochen neu beurteilt werden“, teilte das Team der Wagner-Brüder in der Pressemitteilung über die Prognose für den so vielseitigen Berliner mit, der sich immer mehr zu einem Topstar entwickelt. Doch nun muss Franz Wagner gezwungenermaßen erst einmal zuschauen. (sid/js)