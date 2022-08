„Bis bald, Tenniswelt“: Ungeimpfter Djokovic muss US Open absagen

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den US Open wie erwartet abgesagt. „Leider bin ich nicht in der Lage, nach New York zu reisen“, schrieb der Serbe am Donnerstag bei Twitter. Gründe führte der 35-Jährige nicht an, für die Einreise in die USA ist aber eine Impfung nötig. Es gibt nur wenige Ausnahmen von der Impfpflicht.

„Ich werde weiter in guter Form bleiben und meinen positiven Geist bewahren“, schrieb Djokovic weiter: „Und ich warte auf die nächste Möglichkeit, wieder an Wettkämpfen teilzunehmen. Bis bald, Tenniswelt.“

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world! — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Nach Australian Open: Djokovic verpasst das zweite Grand-Slam-Turnier in 2022

Djokovic wird somit Weltranglistenpunkte verlieren, im vergangenen Jahr hatte er in Flushing Meadows das Finale erreicht und dort gegen Daniil Medwedew verloren. Aktuell ist Djokovic im ATP-Ranking auf Platz sechs geführt.

Die am Montag beginnenden US Open sind somit das zweite Grand-Slam-Turnier, das der 21-malige Major-Sieger in dieser Saison wegen der Corona-Auflagen verpasst. Bereits bei den Australian Open im Januar wurde er ausgeschlossen – allerdings mit weitaus mehr Nebengeräuschen. Djokovic reiste nach Melbourne, trainierte teilweise auf der Anlage, wurde dann aber doch des Landes verwiesen.

Bei den French Open war er im Viertelfinale an seinem Dauerrivalen und Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal gescheitert, ehe er in Wimbledon souverän den Titel holte.