Kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio gibt es aus der Tenniswelt erfreuliche Nachrichten: Elina Svitolina und Gaël Monfils haben sich am Freitag in Genf das Jawort gegeben.

Die beiden Tennis-Stars ließen ihre Fans über Instagram an ihrem Glück teilhaben. „Bester Tag meines Lebens“, schrieb die Weltranglistensechste auf Instagram. Einen Tag zuvor hatte sie unter einem Bild vielsagend angekündigt, dass es ihr „letzter Post als Frau Svitolina“ sein würde. Und auch Gaël Monfils füllte seinen Account in den Tagen vor der Hochzeit schon mit eindeutigen Posts, abschließend mit einem Foto von „Supergirl and Black Panther“, welches er mit „BIG DAY“ kommentierte.

Aus der Tennis-Szene gratulierten dem Paar zahlreiche Star. „Yesss!!! Congrats guys“, schrieb Caroline Wozniacki, während sich Bethanie Mattek-Sands mit den Worten „LOVE THE LAVENDER“ nicht nur über die Hochzeit, sondern auch über den Kleidungs-Stil des Paares freute, der von Lavendel-Farben dominiert war.



Simona Halep, Caroline Garcia, Julia Görges, Nick Kyrgios, Félix Auger-Aliasime und Alex DeMinaur reihten sich ebenfalls in die Reihe der prominenten Gratulanten ein.

Nach der Hochzeit geht es für das Paar rasant weiter: Svitolina und Monfils werden bei den Olympischen Spielen in Tokio antreten.