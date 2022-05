Trauer um die deutsche Basketball-Legende Ademola Okulaja (46)

Große Trauer um eine deutsche Basketball-Legende: Ademola Okulaja ist im Alter von 46 verstorben. Das bestätigte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) am Dienstagabend.

Okulaja, der in Nigeria geboren wurde und im Alter von drei Jahren nach Berlin kam, spielte zwischen 1995 und 2007 insgesamt 172 Mal für Deutschland und holte mit dem Team um Dirk Nowitzki 2002 die WM-Bronzemedaille.

„Wir sind erschüttert und können Ademolas Tod einfach nicht fassen. In Gedanken sind wir jetzt bei seiner Familie, der wir viel Kraft wünschen. Ademola war ein ebenso großartiger Spieler wie Mensch. Ich persönlich habe eine tollen Basketballfreund verloren und werde ihn sehr vermissen! Wir werden uns immer gerne an den kämpfenden und nie aufgebenden Ademola erinnern, der immer alles auf dem Feld gelassen hat. Möge er in Frieden ruhen“, sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

Okulaja war bei sechs Europameisterschaften (1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2007) und zwei Weltmeisterschaften (2002, 2006) für Deutschland dabei.

In der Jugend spielte der „Warrior“ für Alba Berlin, ging dann in die USA an die für Basketball berühmte University of North Carolina. Mit der NBA klappte es aber nicht. Nach seiner Rückkehr gewann Okulaja mit Alba 2000 die Deutsche Meisterschaft. Es folgten Stationen in Spanien, Italien und Russland.

Wir trauern um unseren Freund und ehemaligen, 172-maligen Nationalspieler Ademola Okulaja. Seiner Familie gilt unser herzlichstes Beileid.

Nachruf: https://t.co/VR605XEYUK

•••••

DBB/Camera4 pic.twitter.com/VNdD7ahuA3 — Dt. Basketball Bund (@DBB_Basketball) May 17, 2022

2008 wurde beim Basketball-Star ein Tumor im siebten Brustwirbel entdeckt. 2009 berichtete er, den Krebs besiegt zu haben. Nach seinem Karriereende 2010 wurde Okulaja erfolgreicher Spielerberater, brachte unter anderem Dennis Schröder in die NBA.