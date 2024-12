„Beinahe peinlich“: Deutscher Sportler des Jahres rechnet gnadenlos ab

Es ist eine gnadenlose Abrechnung: Olympiasieger Oliver Zeidler hat erneut deutliche Kritik an der deutschen Spitzensport-Förderung geübt. Den Athletinnen und Athleten fehle es an finanzieller Unterstützung, dieses Problem gehe „weit über das Rudern hinaus“, sagte Deutschlands Sportler des Jahres der „FAZ“.

„Es ist eine frustrierende und beinahe peinliche Situation, wenn man bei eigentlich jeder internationalen Regatta gegen ausländische Topathleten antritt, die Vollprofis sind, während man selbst parallel noch einer Berufstätigkeit nachgehen muss, um über die Runden zu kommen“, sagte Zeidler: „Unter diesen Bedingungen ist es eine enorme Herausforderung, vorne mit dabei zu sein. In anderen Ländern können Ruderer allein vom Sport leben und wissen, dass sie auch nach ihrer Karriere abgesichert sind.“

Auch innerhalb seiner Sportart sieht Zeidler großen Handlungsbedarf. Es sei ein Problem, wie die deutschen Talente „geführt, gefördert und bei Laune gehalten“ würden: „Meiner Meinung nach braucht es einen grundlegenden Wandel. Viele Strukturen und Herangehensweisen im deutschen Rudersport sind überholt, und innovative Ansätze bei Trainingsmethoden oder Trainingsphilosophien werden kaum berücksichtigt.“

In Paris holte Oliver Zeidler die Goldmedaille im Rudern für Deutschland. imago/Xinhua In Paris holte Oliver Zeidler die Goldmedaille im Rudern für Deutschland.

Zeidler: „Wir hatten oft das Gefühl, ausgebremst zu werden“

Aus diesen Gründen organisiert Zeidler sein Training unabhängig vom Deutschen Ruderverband (DRV), angeleitet wird er dabei von seinem Vater Heino. „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Erfahrungen mit dem Verband gemacht, die uns letztlich gezeigt haben, dass der Verbandsweg nicht zu unserer positiven Weiterentwicklung beiträgt“, sagte Zeidler: „Im Gegenteil, wir hatten oft das Gefühl, ausgebremst zu werden. Deshalb habe ich in München mein eigenes Team aufgebaut und mir damit deutlich bessere Trainingsbedingungen geschaffen, als sie mir an den Stützpunkten des Deutschen Ruderverbandes, finanziert durch staatliche Fördermittel, geboten werden.“

Zeidler hatte bei den vergangenen Sommerspielen in Paris das erste deutsche Einer-Gold seit Thomas Lange 1992 in Barcelona gewonnen. Das nächste große Ziel ist Olympia 2028 in Los Angeles. (sid/tm)