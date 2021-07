Beim Supercup in Hamburg: Sicherheitsmann soll NBA-Star Dennis Schröder beklaut haben

Vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg sollte sich eigentlich am Montag ein Mann verteidigen, dem vorgeworfen wird, zwei deutschen Basketball-Spielern Wertsachen geklaut zu haben. Der Termin wurde gecancelt, aber: Wie die MOPO erfuhr, ist einer der Bestohlenen kein Geringerer als NBA-Star Dennis Schröder!

Laut Anklage soll der Security-Mitarbeiter am 8. September 2018 mit einem Generalschlüssel in die Kabine der deutschen DBB-Mannschaft in der edel-optics.de-Arena in Wilhelmsburg eingedrungen sein und einen Rucksack von Karsten Tadda, BBL-Spieler in Oldenburg, geklaut haben. „Darin befanden sich Wertsachen und persönliche Gegenstände“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit.

Dennis Schröder wurde eine 40.000-Euro gestohlen

Dann soll er noch in den Sachen von Schröder gewühlt und nach MOPO-Informationen ihm eine Luxus-Armbanduhr der Schweizer Marke Audemars Piguet abgeknöpft haben. Wert: knapp 40.000 Euro! Und das alles völlig unbemerkt, während der NBA-Star mit dem DBB-Team gerade gegen Italien auf dem Feld stand.

Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.