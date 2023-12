Mit Helikopter abtransportiert: Österreich bangt nach schlimmem Sturz um Ski-Star

Die österreichische Skirennfahrerin Nina Ortlieb hat sich beim Weltcup-Event in St. Moritz mutmaßlich schwer verletzt. Eine erste Diagnose lässt Schlimmes befürchten.

Die 27-Jährige, die bei der WM im vergangenen Winter Silber in der Abfahrt geholt hatte, stürzte am Freitag beim Einfahren vor dem Super-G. Sie wurde mit Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) mitteilte.

Ski: Nina Ortlieb im Krankenhaus – Goggia sichert sich Sieg

Eine endgültige Diagnose stand zunächst aus. Ortlieb wurde in ihrer Karriere schon mehrfach von Verletzungen und Operationen zurückgeworfen.

Den Sieg im ersten Speed-Rennen der Saison hatte sich am Freitag die Italienerin Sofia Goggia gesichert. Die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle schaffte es nur auf Platz 26. Am Samstag (10.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht in der Schweiz eine Abfahrt an. (aw/dpa)