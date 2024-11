Beim Öffnen des Daches: Schreckmoment vor Football-Spiel

Die Dallas Cowboys haben in der NFL die nächste klare Heimpleite einstecken müssen. Der fünfmalige Super-Bowl-Champion hatte beim 10:34 gegen die Houston Texans keine Chance. Die Cowboys haben alle ihre fünf Heimspiele verloren und lagen dabei immer mit mindestens 20 Punkten zurück. Mit drei Siegen aus zehn Spielen liegt Dallas in der NFC auf dem vorletzten Platz. Die Texans haben sieben ihrer elf Matches gewonnen und führen die AFC South an, in ihrer Conference sind sie Vierter.

Wenige Stunden vor dem Match hatte es einen Schreckmoment im AT&T Stadium gegeben. Beim Öffnen des Daches war ein Metallteil der Konstruktion auf den Rasen gefallen. Laut US-Medien vermuteten die Cowboys als Ursache relativ starke Windböen. Verletzt wurde niemand, dennoch fand das Spiel aus Sicherheitsgründen mit geschlossenem Dach statt.

Cowboys-Quarterback Cooper Rush, der den verletzten Superstar Dak Prescott vertrat, warf für ordentliche 354 Yards, eine Interception und konnte das Spiel durch einen Touchdown-Pass auf KaVontae Turpin bis zur Hälfte noch relativ offenhalten. Dann zogen die offensiv wie defensiv gut aufgelegten Texans jedoch davon. Dabei reichte Quarterback C. J. Stroud sogar eine mittelmäßige Leistung. Der 23-Jährige warf für 257 Yards und leistete sich eine Interception. Dafür sprang Running Back Joe Mixon in die Bresche, der drei Touchdowns erlief. Dazwischen lief zudem Defensive End Derek Barnett mit dem Ball in die Endzone. (dpa)