Beckers neuer Job bei der dänischen Diva – eine Gefahr für Zverev?

Boris Becker mischt wieder im Tenniszirkus mit! Nicht als TV-Experte wie in vergangenen Jahren, sondern als Trainer. Der dreimalige Wimbledon-Sieger soll den jungen Dänen Holger Rune aus einer Formkrise befreien – was auch Folgen für den Hamburger Alexander Zverev haben könnte.

Als Becker vor sieben Jahren als Cheftrainer von Novak Djokovic ausschied, war er sich seiner Sache sicher. Als Coach zurückzukehren, könne er sich „nur sehr, sehr schwer” vorstellen: „Was kann nach der Nummer eins noch kommen, nach Wimbledon-Siegen und einer absolut unglaublichen Zeit?”

Holger Rune postet Bild mit Boris Becker

Doch wenn nicht alles täuscht, will sich der 55-Jährige noch einmal einem Einsatz direkt am Center Court stellen: Als beratender „Supercoach” des schillernden dänischen Jungstars Holger Rune, der mit 20 die erste große Krise seiner Karriere durchlebt. Gerade erst haben Becker und Rune einen Schnupperkurs in Monte Carlo absolviert und offenbar Gefallen an der Zusammenarbeit gefunden. Rune veröffentlichte ein Foto mit dem Kommentar: „Großartige Trainingswoche.” Und das bezog sich auch auf den Mann, der in der Mitte der Truppe stand – Becker.

Auch die Mutter und Managerin des Jungstars ist zuversichtlich. „Wenn wir auf die Erfahrung eines ehemaligen Spitzenspielers hören, können wir vielleicht einige kostspielige Fehler auf unserem Weg vermeiden”, sagte Aneke Rune: „Und Boris war auch sehr jung, sogar jünger als Holger, als er große Erfolge erzielte.”

ATP: Rune und Becker können Alexander Zverev unter Druck setzen

Mit 17 gewann Becker in Wimbledon. Dort, wo sein künftiger Schützling Rune mit dem Viertelfinal-Einzug seinen letzten vorzeigbaren Auftritt hatte. Anschließend ging es ungebremst bergab für den Dänen, der bei den US Open und bei drei Masters-Turnieren jeweils in der ersten Runde ausschied. Becker hat keine leichte Aufgabe vor sich.

Der Skandinavier, Sechster der Weltrangliste, ist einer der exzentrischsten Spieler auf der Tour – extrem launisch, extrem unberechenbar, extrem kapriziös. Rune ist erfolgsversessen, ehrgeizig, ambitioniert, doch zu oft hat er sich und seine Nerven nicht im Griff. Becker ist als lenkender Stratege gefragt und wird kommende Woche in Basel erstmals mit dabei sein.

Pikant: Im Qualifikationsrennen um die Plätze bei der ATP-WM in Turin gehört Rune zu den direkten Konkurrenten von Alexander Zverev. Beckers Engagement kann dem Hamburger die Teilnahme am prestigeträchtigen Saisonfinale kosten.