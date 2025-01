Becker sieht „keine Schwäche“: Zverev dominiert in Australien weiter

Das war Dominanz pur! Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat bei den Australian Open die dritte Runde erreicht und damit den nächsten Schritt auf dem Weg zum erhofften Grand-Slam-Titel gemacht. Der 27-Jährige schlug in Melbourne den Spanier Pedro Martínez mit 6:1, 6:4, 6:1 und trifft nun am Freitag auf den Briten Jacob Fearnley.

Zverev, der im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht hatte, überstand damit zum achten Mal die zweite Runde beim ersten Major-Turnier des Jahres. Der Hamburger peilt dort im 36. Anlauf seinen Premieren-Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an. Eurosport-Experte Boris Becker war angetan, erkannte „keine Schwäche“ beim Deutschen. Sein Lob an Zverev: „Das sieht alles sehr gut aus“.

In Fearnley erwartet den Weltranglistenzweiten nun der nächste ungesetzte Gegner, der allerdings auch schon Publikumsliebling Nick Kyrgios aus dem Turnier nahm. Den ganz großen Namen würde Zverev bis zum Halbfinale aus dem Weg gehen.

