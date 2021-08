Das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Margareta Kozuch geht beim „King of the Court“-Turnier vom 19. bis zum 22. August am Hamburger Rothenbaum getrennt an den Start. Wie die Olympia-Viertelfinalistinnen auf ihren Instagram-Accounts mitteilten, haben sie sich für das Showformat, bei dem fünf Teams gleichzeitig um Punkte kämpfen, neue Partnerinnen gesucht.

Ludwig spielt mit der Schweizerin Anouk Vergé-Dépré, die in Tokio Bronze geholt hatte, Kozuch mit der Spanierin Angela Lobato. „Wir genießen nach der intensiven Zeit unseren Sport ohne Druck“, sagte Ludwig. „Mal sehen, was unsere deutsch-schweizerische Kombination auf den Platz bringt. Auf jeden Fall wollen wir euch zeigen, wie unterhaltsam Beachvolleyball sein kann.“

Pro Spieltag dürfen bis zu 650 Zuschauer die Matches verfolgen. Bei den Männern sind die norwegischen Olympiasieger Anders Mol und Christian Sörum die Topfavoriten. (dpa/seb)