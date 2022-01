So etwas hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Im zarten Alter von 15 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen hat Kristian Ortelli vom früheren Serienmeister Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga für einen Rekord gesorgt. Der Teenager wurde durch seinen Einsatz am Mittwochabend beim 97:78 in eigener Halle gegen s.Oliver Würzburg zum jüngsten eingesetzten Spieler seit der digitalen Datenerfassung zur Saison 1998/99.

Kurz vor dem Ende des Franken-Derbys bekam der Aufbauspieler letzte Anweisungen von Trainer Oren Amiel, einen Klaps auf den Rücken und durfte die letzten 40 Sekunden der Partie auf dem Parkett verbringen. Martin Kalu (damals Rasta Vachta) hatte mit 16 Jahren und neun Tagen die bisherige Jugend-Bestmarke in der Saison 20/21 aufgestellt.

In der NBA war der jüngste Debütant Andrew Bynum. Der ehemalige Profi von den LA Lakers gab am 02.11.2005 im Jahre von 18 Tagen und zwei Tagen sein Debüt in der zweifellos stärksten Basketball-Liga der Welt. Die Spielklasse ACB in Spanien gilt wiederum als stärkste Basketballliga Europas. Der dort historisch jüngste Debütant war Ricky Rubio, der sogar noch früher startete als Ortelli: und zwar mit 14 Jahren, elf Monaten und 24 Tagen.

Bamberg: Patrick Heckmann fällt lange aus

Die Bamberger um ihren neuen Rekord-Mann Ortelli mussten indes schon vor der Partie gegen Würzburg vor 731 Zuschauern einen personellen Rückschlag verkraften. Nationalspieler Patrick Heckmann wird wegen einer Fußoperation mehrere Monate ausfallen. Der 29-Jährige wird damit auch in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Israel (25. und 28. Februar) fehlen. Der Flügelspieler konnte zuletzt nur unter Spritzen spielen. Bei Heckmann wurden den Angaben zufolge ein instabiles Knochenfragment entfernt und eine Sehne am Knochen rekonstruiert. (dpa/lp)