Schwangere Frau neben ihm: Belgischer Rad-Star bei Autounfall schwer verletzt

Nathan Van Hooydonck, im Juli Helfer beim zweiten Tour-de-France-Sieg von Radsport-Star Jonas Vingegaard, ist bei einem Verkehrsunfall in seiner belgischen Heimat schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten mehrere belgische Medien, dass der 27-Jährige am Dienstag reanimiert werden musste und dann bei Bewusstsein ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Van Hooydoncks Team Jumbo-Visma äußerte sich zunächst nicht zu dem Unfall, der sich in Kalmthout nördlich von Antwerpen ereignete.

Vingegaard-Helfer Van Hooydonck schwer verletzt

„Der Fahrer wurde vor Ort reanimiert und in einem lebensgefährlichen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Seine schwangere Frau, die neben ihm saß, blieb unverletzt, aber wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren“, sagte Patrick De Smedt, Sprecher der Grenzpolizei.

Laut der Medienberichte soll Van Hooydonck den Unfall mit mindestens fünf Autos verursacht haben. Er soll sich am Steuer laut der Polizei plötzlich unwohl gefühlt und eine rote Ampel überquert haben. Dabei fuhr er in mehrere auf der anderen Seite der Kreuzung wartende Fahrzeuge. Drei Personen in den anderen Autos, darunter ein Kind, erlitten leichtere Verletzungen.