Raus mit Klatsche und Applaus! Tennis-Märchen von „Lucky Lys“ ist vorbei

Es war das größte Spiel ihrer Karriere, sie hatte auch Spaß dabei, war am Ende aber völlig chancenlos: Das Tennis-Märchen der Eva Lys bei den Australian Open ist nach dem Achtelfinale vorbei. Die Hamburgerin unterlag der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek aus Polen nach einer Stunde mit 0:6, 1:6. Die Fans in Melbourne feierten die sympathische Außenseiterin aus Deutschland trotz der erwartbaren Klatsche.

Dieses Grand-Slam-Turnier wird Eva Lys sicherlich nie vergessen. Die Nummer 128 der Welt war der erste weibliche Lucky Loser überhaupt in einem Achtelfinale der Australian Open. Die Hamburgerin war eigentlich in der Qualifikation gescheitert, 15 Minuten vor ihrem ersten Match aber als Nachrückerin doch noch ins Hauptfeld gerutscht. Dort hatte sie mit drei Siegen für reichlich Furore gesorgt und den Spitznamen „Lucky Lys“ erhalten.

„Eine unglaubliche Story“, nannte es Alexander Zverev, der am Dienstag im Viertelfinale auf Tommy Paul (USA) trifft. Lys‘ Erfolge seien „sehr verdient“, erklärte der andere Hamburger im Turnier: „Ich hoffe, dass sie das mitnimmt, die nächsten Turniere auch weiterhin so spielen kann und das nicht nur ein einwöchiges Ding ist.“

The smile says it all ?



Eva Lys holds serve for the first time against Iga and look at her reaction!#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/AKoh7gN3YQ