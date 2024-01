Ausgerechnet ein Hamburger will Deutschlands Handball-Traum zerstören

Alles geben, gewinnen, hoffen. Deutschlands Handballer stehen bei der Heim-EM mit dem Rücken zur Wand und sind zum Siegen verdammt. Nur mit zwei Punkten gegen Ungarn an diesem Montag (20.30 Uhr, live im ZDF) wahren sie ihre Chance auf das Halbfinale und brauchen gleichzeitig Schützenhilfe. Die DHB-Stars wollen ihr Herz in die Hand nehmen und den Medaillentraum am Leben erhalten. Doch ein Hamburger hat etwas dagegen.

Tag der Entscheidung in Köln – vor rund 20.000 Fans in der Lanxess Arena. Nach der schlechten Angriffsleistung und dem glücklichen 22:22-Remis gegen das Überraschungsteam Österreich ist die Ausgangslage klar: Nur mit einem eigenen Sieg im dritten Hauptrundenspiel gegen die Ungarn (4:2 Punkte) bliebe Deutschland (3:3) im Halbfinal-Rennen, muss zudem darauf setzen, dass die Franzosen (6:0) heute Österreich (4:2) schlagen und Letztere am Mittwoch gegen Island (0:6) Federn lassen, während Deutschland einen Sieg gegen Kroatien (1:5) braucht. Es gibt noch einige komplizierte Szenarien und Rechenspiele.

Ilic freut sich auf gute Stimmung gegen Deutschland

So weit will es Zoran Ilic gar nicht erst kommen lassen. Der Rückraumspieler des HSV Hamburg will mit seinen Magyaren die DHB-Mannschaft und ihre Fans schocken und mit einem Sieg die eigenen Chancen auf das Halbfinale verbessern, was das Ende aller deutschen Hoffnungen wäre.

Bei der Frage der MOPO, ob er am Montagabend der Partycrasher sein will, muss Ilic nicht lange überlegen. „Ja”, sagt er. Und grinst. Natürlich will er das. Der 22-Jährige ist Sportler, trägt das ungarische Trikot, hat Ziele und kann keine Rücksicht nehmen. Er weiß, dass die Halle nahezu komplett für das deutsche Team sein wird. „Das wird hart, aber auch schöne Stimmung”, sagt der Rückraumspieler, der seit vergangenem Sommer für den HSVH in der Bundesliga spielt.

Ilic hofft auch auf Revanche für Finale bei der U21-WM

Die Chancen? „50:50″, sagt Linkshänder Ilic, der bei Ungarn überwiegend in der Abwehr eingesetzt wird, selbstbewusst. Sein Team ist nach dem 29:26 über Kroatien obenauf. „Deutschland hat eine gute Mannschaft, aber Ungarn auch. Jeder will gewinnen. Wir wollen ins Halbfinale!”

Ein bedeutendes Duell gegen Deutschland auf deutschem Boden – Ilic kennt das schon. Im vergangenen Sommer bei der U21-WM stand er mit Ungarns Nachwuchs im Finale, wo er der Mannschaft des Gastgebers mit 23:30 unterlag. Im deutschen Team dabei: Keeper David Späth, Justus Fischer, Renars Uscins und Nils Lichtlein, die jetzt bei dieser EM im DHB-Kader stehen und heute erneut Gegner sein werden. Diesmal will Ilic derjenige sein, der mit seiner Mannschaft jubelt. Es wäre ein Albtraum für Handball-Deutschland.