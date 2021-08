Ausgerechnet: Corona-Infektionschef in der NFL positiv getestet

Bei den Minnesota Vikings aus der Football-Profiliga NFL ist ausgerechnet der für die Infektionskontrolle zuständige Athletiktrainer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Team am Montag (Ortszeit) mitteilte, sind am vergangenen Wochenende auch unter Eric Sugarmans Familienmitgliedern Corona-Fälle aufgetreten.

„Eric hatte zuletzt keinen Kontakt mit Spielern und es wurden bislang keine weiteren Fälle innerhalb des Front Office entdeckt“, hieß es in einem Vikings-Statement. Die Desinfektion des Trainingsgeländes habe bereits begonnen, alle Mitarbeiter, zu denen Sugarman engen Kontakt hatte, seien informiert.

Footballer protestieren gegen Saisonstart – und spielen nicht

Zuletzt hatte es seitens der Spieler immer wieder Proteste über den Umgang der NFL mit der Corona-Pandemie gegeben. Punt Returner De’Anthony Thomas (27) wird den Baltimore Ravens deshalb nicht zur Verfügung stehen, wie das Team am Montag (Ortszeit) mitteilte. Thomas ist der zweite Profi nach Super-Bowl-Gewinner Laurent Duvernay-Tardif (Kansas City Chiefs), der im Zuge der Coronakrise von der „Opt-out-Option“ Gebrauch macht.

Das könnte Sie auch interessieren: Super-Bowl-Champion setzt nächste Saison aus

Dabei handelt es sich um eine Klausel, die zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft NFLPA geschlossen wurde. Duvernay-Tardif will sich in der Coronakrise lieber weiter als Mediziner einsetzen. Bei Thomas wurden die Gründe nicht näher erläutert. Beide erhalten nun jeweils ein Salär in Höhe von 150.000 Dollar (128.700 Euro). (MP/sid)