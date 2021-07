Auftakt nach Maß: Laura Ludwig und Maggie Kozuch jubeln in Mexiko

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Partnerin Margareta Kozuch haben beim ersten Vier-Sterne-Turnier im mexikanischen Cancun einen Auftaktsieg gefeiert. Das Duo aus Hamburg schlug die Tschechinnen Michaela Kubickova und Michala Kvapilova im ersten Gruppenspiel nach 36 Minuten mit 2:0 (21:17, 21:18).

Während Ludwig/Kozuch ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) so gut wie in der Tasche haben, sind Karla Borger und Julia Sude sicher dabei. In Cancun unterlag das deutsche Team den Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson im ersten Einsatz 1:2 (21:19, 16:21, 10:15).

Für Borger/Sude war es der erste internationale Auftritt mit Trainer Thomas Kaczmarek. Auch Chantal Laboureur und ihre Interimspartnerin Cinja Tillmann sowie Kim Behrens und Sandra Ittlinger stehen im Hauptfeld.

Unter verschärften Hygienebedingungen werden in Cancun zu Beginn der heißen Phase der Olympia-Qualifikation erstmals drei Vier-Sterne-Turniere nacheinander ausgerichtet (bis 2. Mai). Insgesamt treffen 126 Teams aus 37 Ländern auf der Halbinsel Yucatan am Karibischen Meer aufeinander. (mp/sid)