Auftakt in Österreich: Fahrplan der Formel 1: Hier finden die ersten Rennen statt

Die Formel 1 kehrt im Juli zurück, das wurde nun offiziell bestätigt. Neben dem Auftakt am 5. Juli wurden zudem die nächsten sieben Rennen terminiert. Starten wird die Formel 1 mit einem Doppelrennen in Spielberg am 05. und 12. Juli.

Hamilton, Vettel und Co starten somit fast vier Monate später als ursprünglich geplant. Am 15. März hätte der Startschuss für die Saison in Melbourne fallen sollen, doch die Corona-Krise sorgte für eine Absage.

Formel 1: Kein Rennen in Deutschland

Der veröffentlichte Plan sieht nach den zwei Rennen in Österreich den Große Preis von Ungarn vor. Anschließend geht die Reise nach Großbritannien zum Doppelrennen in Silverstone. Die weiteren Rennen steigen in Spanien, Belgien und Italien.

Kurzzeitig galt auch der Hockenheimring als möglicher Ersatz-Ausrichter eines Rennens, dieser wurde allerdings im veröffentlichten Kalender nicht aufgeführt und scheint leer auszugehen.

Die bisher bekannten Termine im Überblick:

5. Juli: Österreich (Spielberg)

12. Juli: Österreich (Spielberg)

19. Juli: Ungarn (Budapest)

2. August: Großbritannien (Silverstone)

9. August: Großbritannien (Silverstone)

16. August: Spanien (Barcelona)

30. August: Belgien (Spa-Francorchamps)

6. September: Italien (Monza)

(mab/sid)