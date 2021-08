Die amerikanische Poetin Amanda Gorman, berühmt geworden durch ihren Auftritt bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden, wird auch beim Super Bowl der National Football League (NFL) eines ihrer Gedichte lesen. Das bestätigte die 22-Jährige am Donnerstag bei Twitter.

„Ich fühle mich sehr geehrt“, schrieb Gorman, die darauf verwies, dass ihre Einladung nicht mit ihrem plötzlichen Ruhm zusammenhänge: „Ich spreche mit der NFL schon seit Wochen.“ Beim Duell der Tampa Bay Buccaneers mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs am 7. Februar in Tampa wird Gorman in der Pre-Game-Show auftreten. In der Halbzeit ist der kanadische R’n’B-Star The Weeknd zu sehen.

Aufritt für US-Präsident Biden: Poetin Amanda Gorman tritt auch beim Super Bowl auf

Für die Teams, die nun am übernächsten Wochenende im Superbowl antreten dürfen, verlief der Weg dahin mehr oder weniger reibungslos. Während Die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes sowohl durch die Regular Season (14-2), als auch durch die Divisional Round und die Conference Championships marschierten und damit den Superbowl erreichten, sah der Weg der Tampa Bay Buccaneers, die als erstes NFL-Team der Geschichte im eigenen Stadion einen Superbowl spielen dürfen, deutlich härter aus.

Das könnte Sie auch interessieren:Premiere! Eine Frau kommentiert das WM-Finale 2022

Mit einer Serie von 11-5 erreichten die Bucs um Quarterback Tom Brady die WildCard Round, setzten sich da gegen das Football Team (Washington) durch und trafen in der Divisional Round auf die Saints (30:20). Durch einen weiteren Sieg erreichte Tampa die Conference Championships, wo Brady die GreenBay Packers mit Aaron Rodgers aus dem Weg räumte (31:26). Nun hat Brady die Möglichkeit in seiner ersten Saison mit den Bucs direkt den Superbowl zu holen und sich damit den siebten Ring an den Finger zu stecken.