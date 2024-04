Aufregung in der Türkei: Volleyballerinnen küssen sich mitten im Spiel

So richtig konnte keiner der Fans in der Halle glauben, was er da sah. Im Halbfinale des türkischen Frauenvolleyball-Pokals sorgte ein Punktgewinn von VakifBank Spor Kulübü für internationales Aufsehen. Aber nicht etwa aus sportlichen Gründen – es war vielmehr der Jubel der beiden Spielerinnen Cansu Özbay und Ali Frantti. In der Euphorie umarmten sich die beiden nicht nur, sondern küssten sich mitten im Spiel plötzlich auf den Mund.

Ein Video der Szene, die sich bereits vor einer Woche im Halbfinal-Rückspiel von VakifBank Spor Kulübü gegen Eczacibasi Dynavit Istanbul (0:3) abgespielt hatte, geht nun in den sozialen Netzwerken viral. Zu sehen ist dort, wie Özbay nach einem Punktgewinn voller Freude auf Frantti zugeht, ihren Kopf mit ihrer Hand zu sich zieht und ihr einen Kuss auf den Mund gibt. Insbesondere bei TikTok kursieren zahlreiche Clips der Situation.

Türkische Volleyballerinnen küssen sich bei Punktgewinn

So ganz gewollt scheint die Aktion aber doch nicht gewesen zu sein. Unmittelbar nach dem Kuss wirken beide Protagonistinnen etwas erschrocken, lachen dann herzlich über den Kuss. Auch ihre Mitspielerinnen blicken mit einer Mischung aus Erstaunen und Erheiterung in Richtung des Duos.

Die Partie lief nach der Szene unbeirrt weiter, Özbay und Frantti jedoch verloren mit ihrem Team am Ende glatt mit 0:3 Sätzen und verpassten den Einzug ins Finale. Der Kuss auf der großen türkischen Bühne hingegen (da Frauen-Volleyball in der Türkei sehr beliebt ist, war die Halle mit rund 2000 Fans ausverkauft) blieb auch nach dem Spiel ein Thema.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das werde ich nicht akzeptieren“: Riesen-Zoff um Werder-Star – Konsequenzen drohen

Homosexualität ist in der Türkei ein extrem heikles und kontroverses Thema. Zwar gilt es offiziell nicht als strafbar, Ächtung und Diskriminierung sind aber inzwischen wieder Usus geworden. Immer wieder gibt es Übergriffe auf homosexuelle Menschen, Pride-Demonstrationen sind seit 2015 untersagt. Im Ranking der LGBTQ-Rechte in Europa führt die Initiative ILGA die Türkei auf dem vorletzten Platz.