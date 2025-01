Auf den letzten Drücker: Free-TV-Sender zeigt Finale von Zverev am Sonntag live

Tennis-Fans können das Finale von Alexander Zverev bei den Australian Open sowohl bei Eurosport als auch bei RTL sehen. Die Partie des Hamburgers gegen Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) werde in Kooperation mit dem Sportsender übertragen, teilte RTL mit.

Kommentiert wird das Endspiel von Elmar Paulke, als Experte fungiert Ex-Profi Philipp Kohlschreiber. Rechteinhaber Eurosport und Discovery+ zeigen bereits das komplette Turnier, Tennis-Legende Boris Becker ist dabei mit Kommentator Matthias Stach im Einsatz.

Der 27 Jahre alte Zverev will im Duell mit dem Weltranglistenersten Sinner seinen ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier feiern. Bislang stand er jeweils einmal bei den US Open und den French Open im Finale, musste sich aber jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben. (dpa/mp)