Alexander Zverev kann nach dem nächsten Coup gegen Novak Djokovic der erfolgreichsten Saison seiner Karriere die Krone aufsetzen. Bei den ATP Finals rang die deutsche Nummer eins in der hochklassigen Neuauflage des denkwürdigen Olympia-Halbfinales den serbischen Ausnahmespieler mit 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 nieder greift nach dem letzten großen Titel des Jahres.

Im Endspiel am Sonntag (17 Uhr/Sky) kann sich Zverev den zweiten Triumph beim Saisonfinale nach 2018 sichern – allerdings bekommt er es dort wieder mit seinem Angstgegner zu tun. Für den perfekten Jahresabschluss muss der Olympiasieger den russischen Titelverteidiger Daniil Medvedev bezwingen.

ATP Finals: Zverev schlägt Djokovic – gegen Medvedev um die Krone

„Es war ein fantastisches Match. Wir haben fünfmal in diesem Jahr gegeneinander gespielt, jedes Mal war es ein großartiger Kampf”, sagte Zverev nach dem Sieg und holte zu einer Lobeshymne auf Djokovic aus: ”Niemand auf der Welt verdient so viel Respekt wie Novak. Er ist der beste Spieler der Geschichte, das vergessen die Leute manchmal.”

Doch sogleich blickte er einem „großartigen Finale“ entgegen. Bereits in der Vorrunde von Turin hatte der Weltranglistendritte gegen den einen Platz besser klassierten Medvedev gespielt. Der US-Open-Champion hatte am Dienstag knapp im Tiebreak des dritten Satzes gesiegt und den fünften Sieg in Folge über den Hamburger eingefahren. „Er ist ein Grand-Slam-Sieger, ich bin Olympiasieger”, sagte Zverev: „Das werden wir beide morgen zeigen wollen.”

Für Zverev war es am Samstagabend im fünften Duell mit dem serbischen Ausnahmespieler Djokovic in diesem Jahr der zweite Erfolg, bei den vier wichtigsten Hartplatzevents kreuzten sich ihre Wege. Bei den Australian Open und den US Open behielt Djokovic die Oberhand, dafür gelang dem 24-jährigen Deutschen auf dem Weg zur Goldmedaille in Tokio der Überraschungssieg, mit dem er Djokovics Traum vom Golden Slam zerplatzen ließ.