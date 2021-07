Das ATP-Turnier ist zurück am Rothenbaum. Es ist eines der legendärsten deutschen Tennisturniere überhaupt. Die Siegerliste ist mit Namen wie Rod Laver, Michael Stich, Roger Federer oder Rafael Nadal prominent gefüllt. Während das Damenturnier bereits im vollen Gange ist, schlagen ab Samstag auch die Männer wieder in Hamburg auf – darunter einige Deutsche und weitere bekannte Gesichter.

Publikumsliebling Jan-Lennard Struff (31) hatte als erster Tennisprofi seine Zusage für die Hamburg European Open 2021 gegeben. „Ich spiele immer mega gern auf deutschem Boden! Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, und das modernisierte Stadion ist einfach genial“, sagte die Nummer 41 der Weltranglisten.

Tennis: Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer zurück in Hamburg

„Ich traue Jan-Lennard zu, dass er in diesem Jahr am Rothenbaum weit kommen kann. In München hat er tolles Tennis gezeigt. Er kann mit seinem energiegeladenen Offensivspiel und seinem großen Kämpferherz an guten Tagen fast jeden schlagen“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. „Außerdem ist ‚Struffi‘ ein absoluter Sympathieträger, den die deutschen Tennisfans ins Herz geschlossen haben.“

Auch Dominik Koepfer spielt am Rothenbaum, nachdem er in der zweiten Runde in Wimbledon ausschied.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) bestreitet in Hamburg seine Olympia-Generalprobe. Der 37-Jährige erhielt eine der letzten drei Wildcards für das Hauptfeld. Der Hamburger Rekordstarter bekommt dadurch nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon durch seine 17. Teilnahme am Traditionsturnier noch eine Gelegenheit für Matchpraxis vor der Abreise nach Tokio.

Eine weitere Wildcard ging an Daniel Altmaier aus Kempen. Der 22-Jährige wartet in der laufenden Saison noch auf seinen ersten Einzug in die zweite Runde eines ATP-Turniers. Die Fraktion der Gastgeber im Hauptfeld kann bis zur Auftaktrunde noch größer werden, denn insgesamt sechs weitere Deutsche schlagen in der Qualifikation auf.

ATP: Stefanos Tsitsipas erhält Wildcard für die Hamburg Open

Auf den Vorjahres-Sieger Andrey Rublev müssen die Zuschauer in diesem Jahr verzichten. Dafür hat allerdings sein Finalgegner Stefanos Tsitsipas seine Wildcard für die Hamburg European Open 2021 angenommen. „Ich freue mich darauf, wieder nach Hamburg zurückzukommen, um die Gelegenheit zu nutzen, vor den Olympischen Spielen noch wichtige Spielpraxis zu sammeln“, sagte der Weltranglisten Vierte. Im vergangenen Jahr spielte er sich bereits in die Herzen des Hamburger Publikums.

Freuen dürfen die Zuschauer sich auch auf den 29 Jahre alten Nikoloz Basilashvili, der bereits 2018 und 2019 das Turnier für sich entscheiden konnte.

Die Qualifikation beginnt am Samstag (10. Juli). Ab Montag startet das ATP-Tunier dann in die erste Runde. Genau wie in der Vorwoche beim Damenturnier sind täglich 3500 Zuschauer auf der Anlage zugelassen. Tickets gibt es online (hamburg-open.com) oder direkt am Stadion ab 39 Euro.