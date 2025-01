„Apokalyptisch“: Starcoach verliert Elternhaus in Los Angeles – Mutter (90) gerettet

Auch das Elternhaus von NBA-Starcoach Steve Kerr ist in Los Angeles ein Raub der Flammen geworden. „Meine Mutter ist in guten Händen, aber unser Haus ist verloren“, sagte der Cheftrainer der Golden State Warriors: „Die Stadt sieht wie ausgelöscht aus. Es ist surreal und verheerend.“ Ein Spiel der LA Lakers wurde aufgrund der Waldbrände abgesagt, auch die LA Kings in der Eishockey-Liga NHL durften nicht spielen. In der NFL findet die Playoff-Begegnung zwischen den LA Rams und den Minnesota Vikings nun in Arizona statt.

Kerr wurde im Libanon geboren, da sein Vater dort als Nahost-Spezialist arbeitete, er verbrachte seine Jugend aber in LA im von den aktuellen Bränden am schlimmsten betroffenen Stadtteil Pacific Palisades. „Das ist meine Heimatstadt. Meine Freunde haben fast alle ihre Häuser verloren“, sagte der 59-Jährige: „Familienhäuser, Elternhäuser, Highschools sind weg.“ Es sei „schockierend“ und sehe „apokalyptisch“ aus, „90 bis 95 Prozent der Häuser in Palisades“ seien abgebrannt.

Symbolbild: Viele Menschen in der Region Los Angeles haben ihre Häuser verloren, die durch die heftigen Waldbrände niedergebrannt sind. imago UPI Photo Symbolbild: Viele Menschen in der Region Los Angeles haben ihre Häuser verloren, die durch die heftigen Waldbrände niedergebrannt sind.

Kerrs Mutter rettet Foto-Erinnerungen – Auch Haus von JJ Redick brennt nieder

Der frühere NBA-Profi berichtete, dass er seine Mutter Ann erst vor zwei Wochen in Los Angeles zum Essen besucht habe. Im Sommer habe dort die Feier zu ihrem 90. Geburtstag mit 100 Gästen stattgefunden. Er habe „großartige Erinnerungen“ an die Zeit in Pacific Palisades, auch seine Mutter. „Fotos, Bilder, sie hat alles mitgenommen, was sie konnte.“

Er habe in den letzten Tagen regelmäßig „mit meinen Geschwistern telefoniert. Meine Mutter hat viel Unterstützung. Glücklicherweise sind alle mit dem Leben davongekommen.“

Laut US-Medienberichten hat JJ Redick, Headcoach der Los Angeles Lakers, sein gemietetes Haus in der Stadt ebenfalls an die Flammen verloren.

NFL verlegt Playoff-Partie zwischen Rams und Vikings

Die verheerenden Waldbrände wirbeln auch die Terminplanungen in der NFL durcheinander. Wie die Verantwortlichen der Football-Liga in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit bekannt gaben, wird das Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Minnesota Vikings nach Arizona verlegt. Das Duell soll am Montagabend (Ortszeit) steigen.

Hier findet kein Football-Spiel statt, im SoFi-Stadium: Die NFL verlegt die Playoff-Partie der LA Rams gegen die Minnesota Vikings nach Glendale (Arizona). IMAGO/Newscom World Hier findet kein Football-Spiel statt, im SoFi-Stadium: Die NFL verlegt die Playoff-Partie der LA Rams gegen die Minnesota Vikings nach Glendale (Arizona).

Die Verlegung der Partie ins State Farm Stadion, der Heimspielstätte der Arizona Cardinals, sei „im Interesse der öffentlichen Sicherheit“, teilte die NFL mit. Die Entscheidung sei nach Beratungen mit Behörden, den Klubs und der Spielervereinigung getroffen worden.

Waldbrände sorgen für Spielabsagen in der NBA und NHL

Zu einer Absage kam es wegen der Brände im Basketball: Die NBA-Partie zwischen den Los Angeles Lakers und den Charlotte Hornets soll nun zu einem späteren, bislang noch nicht bekannten Termin stattfinden. Zuvor war in der Eishockey-Liga NHL bereits die Begegnung zwischen den Los Angeles Kings und den Calgary Flames abgesagt worden.

Dies könnte Sie auch interessieren: Schwere Vorwürfe von Tennis-Star Djokovic: „Ich wurde in Australien vergiftet!“

Die Brände im Großraum Los Angeles wüten seit einigen Tagen und haben bereits zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Durch das Feuer stieg die Luftverschmutzung in der Region stark an. (sid/tm)