Sensation in der NFL: Ein Österreicher schreibt Football-Geschichte

Das ist eine Sensation! Bernhard Raimann ist als erster Österreicher beim Draft der National Football League (NFL) ausgewählt worden.

Der 24 Jahre alte Offensive Tackle wurde von den Indianapolis Colts in der dritten Runde an Position 77 gedraftet.

Raimann spielte seit 2018 in den USA für die Central Michigan University. Bei seinem neuen Team, das in der vergangenen Saison die Play-offs knapp verpasste, trifft er auf den neuverpflichteten Quarterback-Routinier Matt Ryan.

Travon Walker ist der Top-Pick des NFL-Drafts

Der NFL-Draft in Las Vegas, bei dem vor Saisonbeginn die größten Talente des Sports in der Liga verteilt werden, dauert mehrere Tage. Bereits am Tag vor Raimanns Wahl wurde Defensiv-Spieler Travon Walker (University of Georgia) als Top-Pick von den Jacksonville Jaguars gezogen.

Bei den meisten Teams lag der Fokus in der ersten Runde des Drafts auf der Defensive. Die ersten fünf Picks waren ausschließlich Verteidiger. Den ersten Quarterback sicherten sich die Pittsburgh Steelers, sie zogen Kenny Pickett an Position 20. Er soll auf Ben Roethlisberger folgen, der seine große Karriere beendet hat.