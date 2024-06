„Am Boden zerstört“: Jamaikas größter Sprint-Star verpasst die Olympischen Spiele

Die fünfmalige Sprint-Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah aus Jamaika wird bei den Sommerspielen in Paris fehlen. Die 100- und 200-Meter-Siegerin von Rio 2016 und Tokio 2021 hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen, wie die 31-Jährige in den sozialen Medien mitteilte.

„Ich bin verletzt und am Boden zerstört, dass ich dieses Jahr die Olympischen Spiele verpassen werde“, schrieb die Sprinterin, „aber meine Gesundheit steht an erster Stelle.“

Thompson-Herah will ihre Karriere fortsetzen

Thompson-Herah, die am Samstag 32 Jahre alt wird, will ihre Leichtathletik-Karriere fortsetzen. „Es ist ein langer Weg, aber ich bin bereit, neu anzufangen.“ Vor drei Jahren in Tokio hatte sie neben den zwei Einzel-Goldmedaillen auf den kurzen Sprintstrecken auch die 4×100-Meter-Staffel mit Jamaika gewonnen.

Das könnte Sie auch interessieren: EM-Hype in Deutschland: Was Toni Kroos dabei total nervt

In Paris gehen nun die Amerikanerin Sha’Carri Richardson und die Jamaikanerinnen Shelly-Ann Fraser-Pryce und Shericka Jackson als Favoritinnen ins Rennen. (aw/dpa)