„Alles hat ein Ende“: Tennis-Legende Nadal beendet Karriere

Rafael Nadal beendet seine Tennis-Karriere. Das teilte der 38-jährige Spanier am Donnerstagmittag auf seinen Social-Media-Kanälen mit.

In dem Beitrag wechseln sich emotionale Höhepunkte seiner Karriere mit Wortbeiträgen des 22-maligen Grand-Slam-Champions ab. „Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich mich aus dem professionellen Tennis zurückziehe“, sagte er. Die letzten Jahre seien „wirklich schwierige“ gewesen, „insbesondere die vergangenen beiden.“

Nadal, der 14-mal die French Open gewonnen hat und daher als Sandplatzkönig des Tennis gilt, kämpfte mit zunehmendem Alter immer häufiger mit Verletzungen. In dieser Saison konnte er nur wenige Turniere absolvieren.

Nadals letzter Auftritt beim Davis Cup

Die Entscheidung sei ihm schwergefallen, sie habe Zeit gebraucht. „Aber in diesem Leben hat alles einen Anfang und ein Ende. Und ich denke, dies ist der richtige Moment, um den Schlusspunkt an das zu setzen, was eine lange Karriere war und eine deutlich erfolgreichere, als ich es mir jemals hätte vorstellen können.“ Er freue sich sehr darüber, dass sein letztes Turnier das Davis-Cup-Finale sein werde. Das Turnier findet vom 19. bis 24. November im spanischen Málaga statt.

Neben seinen 14 Siegen bei den French Open triumphierte Nadal auch viermal bei den US Open sowie je zweimal in Wimbledon und bei den Australian Open. Er war insgesamt 209 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste und kassierte mehr als 134 Millionen Euro allein an Preisgeldern. Gemeinsam mit Roger Federer und Novak Djokovic bildete Nadal die „Big Three“, die das Herren-Tennis fast zwei Jahrzehnte dominierten.

Mit entsprechend emotionalen Worten würdigten Federer (43) und auch Boris Becker (56) Nadals Rücktrittsankündigung denn auch. „Was für eine Karriere, Rafa! Ich habe immer gehofft, dass dieser Tag nie kommt“, schrieb Federer, der sich mit Nadal ganz große Duelle geliefert hat, in den Sozialen Netzwerken: „Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Errungenschaften in diesem Spiel, das wir so lieben. Es war eine absolute Ehre.“ Auch Becker würdigte Nadal zu seinem bevorstehenden Abschied von der Tour: „Vielen Dank, Rafa. Du hast die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht.“

Nadals wuchtiger und laufintensiver Spielstil hatte zuletzt zunehmend seinen Tribut gefordert. Während seiner Laufbahn wurde der Mallorquiner immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Vor allem das Müller-Weiss-Syndrom, eine seltene Erkrankung, bei der Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskelett abstirbt, machte ihm zu schaffen.

Teilweise schien er bei den vielen Comebacks auch Raubbau am eigenen Körper zu betreiben. „Mein Leben und Körper senden mir schon eine lange Zeit Signale“, hatte Nadal im Frühling gesagt. Dennoch quälte er sich zurück auf den Court, weil er das Spiel, das er so liebt und das ihm so viel gegeben hat, ein letztes Mal genießen wollte. Und um Adiós zu sagen. (max/dpa/sid)