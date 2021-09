Box-Weltmeister Anthony Joshua ist auf seinem Weg zur Vereinigung aller großen Schwergewichtsgürtel krachend gescheitert. Der 31 Jahre alte Brite unterlag am Samstagabend in London dem Ukrainer Oleksandr Usyk überraschend nach Punkten. Damit verlor Joshua die Titel der Verbände WBA, WBO und IBF und muss den Traum von einem Mega-Fight gegen WBC-Champion Tyson Fury vorerst begraben.

Für Joshua war es im 26. Profikampf die zweite Niederlage (24 Siege), nachdem er am 1. Juni 2019 sensationell gegen den US-Amerikaner Andy Ruiz jr. durch technischen K.o. verloren hatte. Rund ein halbes Jahr später holte Joshua seine Titel wieder zurück. In seinem einzigen Kampf 2020 schlug er den Bulgaren Kubrat Pulev am 12. Dezember in der neunten Runde K.o.

„Der bessere Mann hat gewonnen“: Usyk triumphiert in London

Joshua meldete sich später bei Twitter zu Wort: „Bleib positiv, auch wenn die Welt vor dir zusammenbricht! London, ich liebe dich und danke dir jedes Mal!“ Sein Promoter Eddie Hearn hatte bei Sky nach dem einstimmigen Urteil erklärt: „Usyk hat eine großartige Leistung gezeigt und der bessere Mann hat gewonnen. Joshua kam nie richtig in Fahrt.“

Für Usyk bedeutet der Triumph vor 60.000 Fans im Tottenham Stadium den größten Erfolg seiner Karriere. Der nun in 19 Profikämpfen ungeschlagene Weltklasse-Techniker war bereits im Cruisergewicht unumstrittener Weltmeister gewesen, bevor er 2019 in die Königsklasse aufstieg.

Ein Duell Joshua gegen Fury war indessen bereits geplant gewesen. Doch Fury muss aus vertraglichen Gründen am 9. Oktober ein drittes Mal gegen Ex-Weltmeister Deontay Wilder (USA) antreten, den er im Februar 2020 enttrohnt hatte. Folglich stieg Joshua zunächst gegen WBO-Pflichtherausforderer Usyk in den Ring. (mp/sid)