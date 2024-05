Affenlaute gegen Bundesliga-Profi: Basketball-Klub erstattet Anzeige

Basketball-Zweitligist Skyliners Frankfurt hat wegen rassistischer Äußerungen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der Klub aus der zweitklassigen Pro A habe auf den Hinweis mehrerer Zeugen hin gehandelt, dabei gehe es um Affenlaute „gegen den Spieler Ife Ajayi sowie ggf. weitere Frankfurter Spieler“, hieß es in einer Mitteilung von Mittwoch. Die Vorfälle sollen sich bei beiden bisherigen Partien im Play-off-Halbfinale gegen die Gladiators Trier ereignet haben.

Geschäftsführer Yannick Binas verurteilte die Vorfälle „aufs Schärfste. Bei Beleidigungen gegen Spieler werden Grenzen überschritten, bei rassistischen Beleidigungen sogar mindestens zwei.“ Der Klub habe „die Vorfälle anhand eindeutiger Aussagen zur Anzeige gebracht, um ein Zeichen zu setzen und auch unserem Spieler Ife Ajayi den Rücken zu stärken gegen diese zutiefst verletzenden Beleidigungen“, sagte Binas.

Frankfurt hofft auf Aufklärung von Rassismus-Vorfall

Die Chance, dass die Täter ermittelt werden können, ist laut Binas allerdings gering: „Wir appellieren aber an alle Vernünftigen, couragiert zu sein und deutlich zu machen, dass so etwas keinen Platz hat.“

Die Skyliners kämpfen aktuell um die Rückkehr in die Basketball-Bundesliga (BBL). In der Best-of-five-Serie gegen Trier steht es 1:1, das dritte Spiel findet am Mittwochabend (19.30 Uhr) statt. (mp/sid)