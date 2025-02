„Absolute Ehre“: Stadion nach Darts-Weltmeister Littler (18) benannt

Darts-Weltmeister Luke Littler wird in seiner Heimatstadt Warrington eine besondere, wenn auch vorübergehende Ehre zuteil. Das Rugby-Team der Warrington Wolves benennt sein Stadion für das Spiel in der Super League gegen die Catalans Dragons aus Frankreich in „Luke Littler Stadium“ um.

Nach der Partie am 21. Februar soll der Name allerdings wieder in „Halliwell Jones Stadium“ geändert werden.

„Es ist eine absolute Ehre und ich kann dem Klub überhaupt nicht genug danken“, sagte der 18 Jahre alte Engländer, der sich mit seinem ersten WM-Triumph Anfang Januar als damals noch 17-Jähriger zum jüngsten Weltmeister seiner Sportart überhaupt gekürt hatte.

„Luke ist ein echter Warrington-Fan und daher ist die Umbenennung unseres Stadions zu seinen Ehren bei unserem Heimspiel eine angemessene Ehrung“, sagte Wolves-Geschäftsführer Karl Fitzpatrick. Littler wird das Team gegen die Dragons außerdem auf den Platz führen und in der Halbzeit die prachtvolle Sid-Waddell-Trophy, den Pokal des Weltmeisters, präsentieren. (sid)