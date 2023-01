Wie furchtbar! Der frühere Ski-Freestyler und Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine (31) aus den USA ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Dies berichten US-Medien, Smaines Ehefrau Jenna Dramise bestätigte den Tod bei Instagram.

„Du hast das Skifahren mehr geliebt als jeder andere, den ich je kennengelernt habe. Ich habe dich 2010 in Neuseeland per Anhalter mitgenommen und wer hätte gedacht, dass wir 13 Jahre später verheiratet sein würden. Die verdammt besten Jahre meines Lebens“, schrieb die trauernde Dramise.

Kyle Smaine, der hier 2015 seine Goldmedaille feiert, kam bei einem Lawinenunglück ums Leben. Darko Bandic/AP/dpa Kyle Smaine, der hier 2015 seine Goldmedaille feiert, kam bei einem Lawinenunglück ums Leben.

Jenna Dramise trauert nach Lawinenunglück um Ehemann Kyle Smaine

„Ich weiß, dass du da draußen in Japan die besten Rennen deines Lebens hattest, und ich könnte es dir nie verübeln, dass du getan hast, was du geliebt hast“, fügte sie an.

„Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich heiraten und dich in meinem Leben haben durfte“, schloss sie ihren Post rührend ab, „ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Heute Nacht hoffe ich, in meinen Träumen mit dir Pulverschnee oder Fahrrad fahren zu können.“

Grant Granderson, Fotograf für das Magazin Mountain Gazette, war beim Skitrip in Japan dabei. Smaine sei von der Lawine „50 Meter weit geschleudert, begraben und getötet“ worden, schrieb Granderson bei Instagram. Er habe sein „absolut schlimmstes Alptraumszenario“ erlebt.

Laut der örtlichen Polizei in Nagano starb bei dem Unglück neben Smaine ein weiterer Mann, insgesamt 13 Personen erwischte die Lawine. Smaine gewann 2015 in Kreischberg/Österreich WM-Gold in der Halfpipe. (sid/nswz)