Sie ist eine Ikone des deutschen Sports und bleibt auf ewig ein Aushängeschild für Hamburg: Unsere Beachvolleyball-Königin Laura Ludwig (38) wird an diesem Wochenende beim Elite-Turnier der Pro Tour am Rothenbaum ihren Abschied von der internationalen Bühne feiern. „Es war eine ganz tolle Zeit, 20 Jahre, in der ich es gelebt und geliebt habe“, sagt die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin. Die MOPO sagt Danke, verneigt sich vor Laura Ludwig und würdigt ihre einzigartige Karriere.