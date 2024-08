Abschied am Rothenbaum: Die internationale Karriere von Laura Ludwig ist vorbei

Die internationale Beachvolleyball-Karriere von Laura Ludwig (38) ist beendet. Die Rio-Olympiasiegerin aus Hamburg verlor mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann am Samstag das Viertelfinale beim Elite16-Turnier in der eigenen Stadt. Im deutschen Duell mit den Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann gab es ein 0:2 (15:21, 18:21).

Mit dem Einzug in die Runde der letzten acht war es ein ordentlicher Abtritt für Ludwig, in der Zwischenrunde hatte sich das Duo am Samstagmittag noch mit 2:1 gegen die Amerikanerinnen Julia Scoles/Betsi Flint durchgesetzt. Gegen Müller/Tillmann, die genau eine Woche zuvor den EM-Titel gewonnen hatten, waren Ludwig/Lippmann dann aber ohne Chance. Für Ludwig war es nach dem frühen EM-Aus vor einer Woche das letzte internationale Turnier ihrer langen Laufbahn.

Laura Ludwig gewann Olympia 2016

Vor 20 Jahren hatte sie ihr EM-Debüt gegeben, seitdem gewann sie allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal sicherte sie sich den Titel. Höhepunkt der Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den WM-Titel.

Am Ende der laufenden Saison hört Ludwig nun auf, Hamburg war aber lediglich das Ende ihrer internationalen Auftritte: Letzte Station ihrer Abschiedstour sind die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September). (aw/sid)