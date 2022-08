Rad-Stars rasen durch die Elbvororte

Nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen die Radrennfahrer endlich wieder bei den Cyclassics an den Start gehen. Die 25. Ausgabe findet auf den Straßen von Hamburg und Schleswig-Holstein mit rund 14.000 Teilnehmer:innen statt.

Im Rahmen des 200-Kilometer-Profirennens am Sonntag werden Rad-Stars wie der Olympia-Zweite Wout van Aert (Belgien), der dreimalige Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) und der dreifache Cyclassics-Sieger Elia Viviani (Italien) dabei sein. Weil die Elbchaussee aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist, geht es stattdessen durch die Elbvororte.

Cyclassics: Kein 160-Kilometer-Rennen in diesem Jahr

Anders als bei den vorherigen Auflagen wird es 2022 kein 160-Kilometer-Jedermann-Rennen, sondern nur das 60-Kilometer- und das 100-Kilometer-Rennen geben. „Diese Einschränkung hat uns sicherlich 200 bis 300 Teilnehmer gekostet“, sagt Cheforganisator Oliver Schiek. Es habe bei der Streckenplanung Schwierigkeiten gegeben, „weil es zu deutlich längeren Sperrzeiten geführt hätte“. Nach zwei Jahren Pause wäre es „falsch zu sagen, dass alles wie eine geölte Maschine läuft“.

Andy Grote, der Senator für Inneres und Sport in Hamburg, freut sich, dass die Cyclassics dieses Jahr wieder stattfinden können: „Es gibt großen Hunger in der Stadt“, sagt Grote. Die Cyclassics haben einen „enormen Stellenwert in Hamburg“.