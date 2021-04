23 Mio. Follower: Youtube-Star wagt sich gegen Box-Legende Mayweather in den Ring

Doch noch nicht Schluss! Box-Weltmeister Floyd Mayweather jr. steigt wieder in den Ring. Und das Datum dafür steht nun endlich fest. Denn durch die Coronapandemie musste der groß angekündigte Showkampf zwischen Mayweather und dem US-amerikanischen Youtube-Star Logan Paul bereits verschoben werden.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eigentlich sollte der Kampf am 21. Februar stattfinden, wegen der Pandemie wurde er „auf unbestimmte Zeit“ verschoben. Jetzt aber scheint ein Datum gefunden: Am 6. Juni findet der Kampf zwischen dem unbesiegten Ex-Champion und dem berühmten Internet-Star statt.



Ehemaliger Box-Champ Mayweather am 6. Juni gegen Youtub-Star Logan Paul



Der 44 Jahre alte Mayweather hatte seine Profikarriere nach dem 50. Sieg in seinem 50. Profifight im August 2017 beendet. Damals traf er in Las Vegas in einem knapp 300 Millionen Dollar schweren Kampf auf den irischen Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor, den er durch K.o. besiegte.



Im Dezember 2018 bezwang Mayweather dann den japanischen Kickboxer Tenshin Nasuwaka bereits nach 140 Sekunden. Insgesamt gewann „Money“ 15 Weltmeister-Titel und hält bis heute den Rekord für die längste Siegesserie in WM-Fights (26 Siege in Folge).



Das könnte Sie auch interessieren: 19-jähriger WM-Boxer stirbt nach K.o. im Ring

Der 26 Jahre alte Paul, der knapp 23 Millionen Follower hat, stand bislang erst einmal im Ring. Bei seinem Debütkampf 2019 gegen den britischen Youtuber KSI verlor er.



Auch Pauls jüngerer Bruder, Jake Paul, ist im Boxsport aktiv. Der 23-Jährige bestritt bereits zwei Kämpfe, beide gewann er. Seinen letzten Kampf im Vorprogramm von Mike Tysons Comeback gegen Roy Jones Jr. gewann Jake Paul gegen den früheren NBA-Star Nate Robinson durch K.o.(sid/abin)