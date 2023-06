„18 Stunden Schlaf, vier Stunden Sex“: Tennis-Star Zverev überrascht mit Aussage

Alexander Zverev war nach seinem Viertelfinaleinzug bei den French Open gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov bei bester Laune. Der Hamburger Tennisstar stellte sich nach dem Dreisatz-Sieg (6:1, 6:4, 6:3) den Fragen der Reporter – und überraschte mit einer besonders humorvollen Aussage über seinen Spitznamen.

Ein britischer Reporter wollte bei der Pressekonferenz nach dem Match von Zverev – Spitzname „Der Löwe“ – wissen, wie er als Löwe denn so schlafen werden nach diesem Sieg. Zverevs überraschende Antwort: „Ein Löwe schläft 18 Stunden am Tag, hat vier Stunden Sex und isst zwei Stunden. Klingt nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.“

Zverev-Freundin Thomalla nicht bei den French Open dabei

Ein solcher Lebensstil ist für Zverev aktuell aber nicht möglich. Seine Freundin Sophia Thomalla begleitet ihn nicht bei den French Open, sondern ist beruflich in Thailand. Dort finden für die die 33-Jährige gerade die Dreharbeiten für die RTL-Show „Are you the one?“ statt.

Im Viertelfinale trifft Zverev am Mittwoch auf den Argentinier Tomas Martin Etcheverry, der momentan auf Platz 49 in der Weltrangliste geführt wird. Bei einem Sieg würden im Halbfinale entweder Holger Rune oder Casper Ruud auf Zverev warten.