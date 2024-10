16.000 Km für ein Testspiel: Erstes deutsches Team reist zum NBA-Vergleich

Knapp 16.000 Kilometer und neun Stunden Zeitverschiebung nimmt ratiopharm Ulm mitten in der Saison auf sich – für ein Testspiel. Der Grund: Als erstes deutsches Basketball-Team nimmt der Meister von 2023 an der NBA-Preseason auf US-amerikanischem Boden teil. Und wurde von den Portland Trail Blazers zu dem Spiel in der Nacht auf Donnerstag (4.00 Uhr MESZ) gar eingeladen.

„Wir fühlen uns sehr geschmeichelt“, erklärte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath der „Sport Bild“. Zunächst erscheint die Einladung ungewöhnlich, gäbe es doch mit den EuroLeague-Teilnehmern Bayern München und Alba Berlin deutlich prominentere deutsche Gegner.

Thorsten Leibenath muss bereits vielen Talenten absagen

Leibenath hatte bereits im Juli von „einer großen Ehre“ gesprochen und vermutet, die Einladung habe „damit etwas zu tun, dass wir uns auch international einen renommierten Ruf erarbeitet haben.“ Denn Ulm gilt als Talentschmiede: In den vergangenen fünf Jahren wurden vier Talente aus Schwaben von NBA-Teams im Draft ausgewählt, das Trainingszentrum ist laut eigenen Angaben das Modernste in Europa.

Zudem startet Ulm im EuroCup, vergleichbar mit der Europa League im Fußball, und garantiert hochveranlagten Spielern Einsatzzeit auf internationalem Niveau. All das hat sich herumgesprochen: Inzwischen „müssen wir vielen junge Spielern, die unbedingt zu uns wollen, absagen“, sagte der 49-Jährige.

Aktuell ziehen der Israeli Ben Saraf (18) und der Franzose Noa Essengue (17) das Interesse der NBA-Scouts auf sich. Und auch für die anderen Spieler wird zumindest kurzzeitig der NBA-Traum in Erfüllung gehen. Zwar ist das Zuschauerinteresse an Portland, in der Western Conference das schlechteste Team der Vorsaison, und auch an der Preseason nicht enorm – dennoch wird das Moda Center mit 20.500 Plätzen Eindruck hinterlassen. Zum Vergleich: Der neu eröffnete SAP Garden in München fasst 11.500 Fans.

Nach dem Abpfiff hat das Team nur 60 Stunden Zeit

Alle bisherigen sechs Duelle deutscher Mannschaften mit NBA-Teams, darunter der sensationelle Sieg Alba Berlins gegen den damaligen Champion San Antonio Spurs vor fast genau zehn Jahren, gab es auf deutschem Boden.

Um das USA-Abenteuer zu ermöglichen, hatte der Pokalfinalist das EuroCup-Spiel bei Besiktas Istanbul (74:107) auf Montag vorverlegt. Es wäre „fatal“, nicht alles für die Umsetzung des NBA-Abenteuers zu tun, stellte Leibenath klar.

Knapp 60 Stunden werden Ulm dann bleiben, um nach der Schlusssirene den Atlantik zu überqueren – und am Samstagabend in Oldenburg in den Bundesliga-Alltag zurückzukehren.