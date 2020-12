152-Kilo-Gegner: Huck-Comeback gegen Box-Klops

15 Monate nach seinem letzten Kampf steigt Ex-Weltmeister Marco Huck (35) am Sonnabend (20 Uhr) wieder in den Ring. Der Berliner hofft in Braunlage auf einen klaren Sieg über Dennis Lewandowski (26, Greifswald) im Schwergewicht. 500 Fans sind dabei. Sein Gegner wiegt 152 Kilogramm und bestritt ebenfalls seinen letzten Kampf vor 15 Monaten.

„Ich werde ihn nicht unterschätzen“, sagt Huck, der allerdings auch sehr selbstbewusst in sein Comeback geht. „Ich habe das Zeug, in die Spitze des Schwergewichts vorzustoßen.“

„Ostseehammer“ will Huck besiegen

Was sagt die Gegnerseite? Der „Ostseehammer“, wie Lewandowskis Kampfname lautet, hat seine letzten drei Kämpfe verloren. Insgesamt hat er 13 von bislang 17 Profikämpfen gewonnen. Sein Trainer Martin Dachschütt meint: „Wir rechnen uns gegen Huck etwas aus.“