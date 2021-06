„Geistesgestörter Idiot!“: US-Basketball-Nationaltrainer geht auf Trump los

Spätestens seit dem Tod von George Floyd, der ein weiteres Beispiel für Polizeigewalt gegen Schwarze darstellt, herrscht in den USA der Ausnahmezustand. NBA-Coach und Trainer der US-Olympiaauswahl Gregg Popovich hat sich nun mit deutlichen Aussagen zu Wort gemeldet. Insbesondere den Präsidenten Donald Trump geht er hart an.

„Er ist nicht nur spaltend. Er ist ein Zerstörer. In seiner Gegenwart zu sein, lässt dich sterben“, sagte Popovich dem Magazin „The Nation“ über den US-Präsidenten. Trump sei ein „geistesgestörter Idiot“, fährt der Coach der San Antonio Spurs fort.

Popovich über Trump: „Ich bin entsetzt”

„Ich bin entsetzt darüber, dass wir einen Anführer haben, der nicht sagen kann, dass schwarze Leben wichtig sind.“ Es sei eindeutig, was das Land brauche: „Einen Präsidenten, der sich zeigt und einfach sagt, dass schwarze Leben wichtig sind.“

Allerdings sei nicht nur Trump das Problem: „Das System muss sich ändern.“ Dafür möchte der 71-Jährige alles in seiner Macht stehende tun, um zu helfen. „Weil das das ist, was Anführer machen. Aber er kann nichts dazu beitragen, uns auf einen guten Weg zu bringen, weil er kein Anführer ist.“

Proteste in den USA

Damit ist er nicht der Einzige. Seit Tagen gehen tausende Menschen in vielen Städten auf die Straßen. Die zunächst friedlichen Proteste sind bereits an mehreren Orten in gewalttätige Auseinandersetzungen und Plünderungen eskaliert. (mab/dpa)