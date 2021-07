„Ein Muss für jeden Kölner“: FC-Fans geben TV-Schönheit Jana Azizi wichtigen Tipp

Köln –

Seit Anfang März ist Jana Azizi (30) das neue Gesicht von „RTL Aktuell“. In der abendlichen Nachrichtensendung verstärkt sie das Sportteam um Ulrike von der Groeben (62) und Andreas von Thien (52). Zuvor stand Azizi jahrelang für Sky Sport News HD vor der Kamera, wo sie unter Tränen verabschiedet wurde. Sie zählte zu den beliebtesten Moderatorinnen des Senders.

Jana Azizi zu Gast im Stadion des 1. FC Köln

Die schöne Moderatorin hat schon unzählige Spiele live miterlebt und zahlreiche Fußball-Stars interviewt. Doch ein ganz besonderer Stadionbesuch hatte noch auf ihrer Wunschliste gestanden.

Nun hat es geklappt: Vor wenigen Tagen war Azizi zum ersten Mal überhaupt im Kölner Rhein-Energie-Stadion zu Gast! Erst einmal nur als Besucherin, doch wie die TV-Schönheit auf Instagram bereits ankündigte, möchte sie schnellstmöglich zurückkehren. „Gerne bald wieder – am liebsten wenn’s dann heiß hergeht auf dem Rasen!“, schreibt sie.

Und wer weiß: Vielleicht sehen die FC-Fans Azizi ja schon bei einem der nächsten Heimspiele der Kölner auf der Tribüne – womöglich ja sogar auf Einladung des Vereins?

Ein Nutzer hat den Beitrag noch mit einem augenzwinkernden Kommentar versehen. „Du kommst zwei Wochen zu spät! Karneval in Köln ist ein Muss für jeden Kölner!“, schreibt er. Ansonsten erntet Azizi viel Zuspruch für ihren Köln-Besuch. „Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands“, schreibt ein Fan. Auch bei den FC-Fans scheint Azizi also hoch im Kurs zu stehen. Ein Anhänger „warnt“ sie jedoch vor dem Stadionbesuch: „Effzeh geht nur mit Leiden, aber wenn es dann mal läuft wie momentan, einfach überragend.“

Jana Azizi weiß, wie sie sich in Szene setzt

Ob Model-Fotos, Schnappschüsse auf dem Fußballplatz oder im Skiurlaub – Azizi begeistert ihre mehr 51.300 Follower auf Instagram regelmäßig nicht nur mit professionellen Fotos, sondern auch mit privaten Schnappschüssen aus ihrem Leben.

Hier lesen Sie mehr: Jana Azizi verzückt auf dem Oktoberfest – und zuvor im knappen Morgenmantel

So lässt sie ihre zahlreichen Follower an ihrem Leben teilhaben und zeigt dabei auch immer wieder ihre Begeisterung große für den Fußball – oder versorgt ihre Fans mit Schnappschüssen aus dem Urlaub.

Azizi ist studierte Betriebswirtin. Erste journalistische Erfahrungen sammelte sie in der Sportredaktion des SWR. Nach dem Besuch einer Moderatorenschule war sie von März 2017 bis Januar 2020 fester Bestandteil des Moderatorenteams sowie in der Redaktion von Sky Sport News HD.