„Bin nicht die vom Wendler!“: Irre Verwechslung: Deutsche Sprint-Queen nur noch genervt

Köln –

Seit Ende 2018 sorgen Schlager-Barde Michael Wendler (47) und seine junge Freundin Laura Müller (19) regelmäßig für Schlagzeilen. Während die einen über das Promi-Pärchen nur den Kopf schütteln können, sind die anderen den Turteltäubchen mit Leib und Seele verfallen.

Doch eine ist vom Wendler und seiner Partnerin nur noch genervt. Denn immer wieder wird sie für die blutjunge Freundin des Schlager-Stars gehalten. Die Rede ist von Laura Müller (24), deutsche Top-Sprinterin und Olympia-Kandidatin.

Top-Sprinterin Laura Müller für Wendler-Freundin gehalten

Denn immer wieder bombardieren Menschen die Dritte der deutschen Hallenmeisterschaften über 400 Meter mit Nachrichten – in der Überzeugung, es mit der Wendler-Freundin zu tun zu haben.

Sprinterin Laura Müller wurde im vergangenen Jahr über 400 Meter Dritte bei den deutschen Hallenmeisterschaften. imago images / Beautiful Sports Foto:

Nun hat sich die Leichtathletin, die für den saarländischen Verein LC Rehlingen startet, auf ihrer Facebook-Seite zu Wort gemeldet. „Leider muss ich mich jetzt doch mal öffentlich vorstellen, da ich in letzter Zeit häufig von euch „Blinden“ verwechselt werde!“, schreibt Müller in einem Post. Weiter heißt es: „Ich bin, wie man glaube ich unschwer erkennen kann, NICHT die Laura Müller vom Wendler.“

Laura Müller genervt von Nachrichten der Wendler-Fans

Müller scheint für Klatsch und Tratsch nicht viel übrig zu haben, sie kannte ihre prominente Namensvetterin nämlich offensichtlich gar nicht. Sie schreibt: „Ich habe erst herausgefunden, wer sie ist, nachdem ich Nachrichten, Bilder, ja sogar Autogrammwünsche per Post an meinen Verein mit Nacktbildern aus dem Playboy geschickt bekommen habe.“ Die Sprinterin weiter: Meine Mama hat diese übrigens zerschnitten und direkt in den Müll geworfen.“

Dieses Statement veröffentlichte die deutsche Sprinterin Laura Müller auf ihrer Facebook-Seite. Laura Müller/Facebook Foto:

Müller postet auch einen Nachrichtenverlauf. Dort schreibt ein Unbekannter an die Leichtathletin: „Du bist einfach unseriös und in einigen Jahren wirst du dich Fragen, warum du vor drei Jahren so deppert warst, als du mit dem Wendler auf das Hotelzimmer gegangen bist.“

Laura Müller: „Kümmert euch um euer eigenes Leben“

Für alle Leute, die sie mit nervigen Zuschriften nerven, hat Müller nun eine klare Ansage parat: „Kümmert euch um euer eigenes Leben und gönnt doch den Leuten, dass sie glücklich sind. Vielleicht werdet ihr dann selbst mal glücklich sein!“

Schlager-Sänger Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller. imago images / Chris Emil Janßen Foto:

Tatsächlich ist auch die Leichtathletin auf Instagram sehr aktiv, hat dort aber „nur“ etwas mehr als 25.000 Abonnenten, die Wendler-Laura wiederum fast eine halbe Million.

Auch die Sprinterin postet hin und wieder einmal einen sexy Schnappschuss – wirklich ähnlich sieht sie der Schlagerstar-Freundin aber nicht.

Da scheinen also diverse Fans des Promi-Paares nicht genau hingeschaut zu haben. Hoffentlich lassen sie Müller nach ihrer klaren Ansage künftig aber in Ruhe. (kos)