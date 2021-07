Siege zum Fest: St. Pauli und das wundersame Weihnachts-Omen

Der vierte Advent kann und soll für den FC St. Pauli der Tag des großen Befreiungsschlages sein. Wenn die Kellerkonkurrenz an diesem Spieltag weiterhin mitspielt, dann könnten drei Punkte am Sonntag gegen Düsseldorf (13.30, Liveticker auf MOPO.de) zu echten Big Points werden.

Die Fortuna ist formstark, hat im Gegensatz zu den Kiezkickern aber den zwölften Spieltag vor vier Tagen in den Knochen. Und: St. Pauli kann eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz im letzten Spiel vor Weihnachten aufweisen. Alle Jahre wieder…

… kommt nicht nur das in dem Klassiker besungene Christuskind auf die Erde nieder oder wahlweise der Weihnachtsmann, sondern bescheren die Kiezkicker sich und ihre Fans mit einem Erfolgserlebnis zu den Festtagen und legen sich einen Dreier unter den Weihnachtsbaum.

FC St. Pauli: Trainer Schultz hofft auf Erfolg gegen Düsseldorf

Auch in diesem so schwierigen Jahr hofft Trainer Timo Schultz auf einen Sieg für ein frohes Fest. „Ich würde mir für uns alle wünschen, für alle, die es mit dem FC St. Pauli halten, dass wir mit einem guten Gefühl unterm Weihnachtsbaum sitzen“, betonte der Coach im Vorfeld der Partie gegen Düsseldorf.

Am 22. Dezember 2018 feierten Marvin Knoll & Co. einen 4:1-Sieg gegen Magdeburg. imago/Hübner Foto:

Die Kiezkicker sind nach der Absage des Spiels in Würzburg ausgeruhter als die Gäste. Ein Vorteil. Auch das Omen könnte besser kaum sein.

St. Pauli im letzten Spiel vor Weihnachten besonders gut

St. Pauli und das „Weihnachts-Spiel“ – das ist eine echte Erfolgsgeschichte.

Im letzten Spiel vor dem Fest gab es für die Braun-Weißen zuletzt drei Siege, in den letzten vier Partien zum Jahresende ist St. Pauli unbesiegt.

FC St. Pauli: Bielefeld war das letzte Fest vor dem Fest

Kurz vor Weihnachten, das sagen die Zahlen, laufen die Kiezkicker regelmäßig zu großer Form auf und brennen ganz besonders. In der letzten Saison gab es einen furiosen 3:0-Sieg gegen den späteren Aufsteiger Arminia Bielefeld und im Jahr davor wurde Magdeburg mit 4:1 bezwungen. Kling Törchen, klingelingeling.

Schöne Bescherung! Am 18. Dezember 2017 besiegte St. Pauli den VfL Bochum mit 2:1 (hier wird Torschütze Jan-Marc Schneider, Nr. 29, gefeiert). WITTERS Foto:

Seit dem Abstieg aus der Bundesliga 2011 hat der Kiezklub neun dieser Jahres-Finals bestritten, jeweils wenige Tage vor Heiligabend. Die Bilanz: Fünf Siege, zwei Remis, nur zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 16:8.

FC St. Pauli im Dezember: Immer unter Druck

In den meisten dieser Spiele stand St. Pauli unter besonderem Druck, in der Tabelle unten – und hat abgeliefert. Das dürfte auch am Schauplatz liegen. Das letzte Spiel vor Weihnachten bestreitet St. Pauli in der Regel am Millerntor. Ein Vorteil, ganz klar. Nur eine der besagten neun Partien mussten die Hamburger auswärts bestreiten, am 15. Dezember 2012 beim 0:0 in Ingolstadt.

Die letzte Niederlage in einem Spiel direkt vor Weihnachten musste St. Pauli vor fünf Jahren hinnehmen, beim 1:2 gegen den Karlsruher SC am 18. Dezember 2015. Kurios: Auch die zweite Weihnachts-Pleite setzte es gegen den KSC (0:2), zwei Jahre zuvor.

So glänzend St. Paulis Bilanz in den Weihnachtsspielen auch ist – Trainer Schultz würde sicher mit ostfriesischer Nüchternheit einwenden, dass man sich dafür nichts kaufen könne. Aber man kann sich etwas holen: drei Punkte. Man muss nur ganz fest dran glauben. Ist nicht gerade Weihnachten genau die richtige Zeit dafür?